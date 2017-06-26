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15:34 (мск), источник: Noi.md

Канду: Второй доклад Kroll может быть представлен осенью

Второй доклад детективного агентства Kroll (США) и Steptoe şi Johnson, вероятнее всего, будет представлен в октябре-ноябре 2017 г.

Источник: Noi.md

Такое предположение высказал председатель парламента Андриан Канду на одном из частных телеканалов Молдовы.

По словам спикера, пока на этот счет нет четкой позиции и решения.

«В связи с тем, что постоянно поступает новая и новая информация с деталями и подробностями о выводе денег из трех банков, доклад логичнее представить осенью, когда общая картина вывода денег будет гораздо полнее, а сейчас сосредоточиться на конкретных действиях по определению места нахождения денег за рубежом», — отметил Канду.

Он выразил удовлетворение ходом расследования кражи денег из банков внутри страны, заметив, что номинальная стоимость арестованных активов в Молдове превышает 1 млрд. леев, а рыночная их стоимость будет больше, чем 3−3,5 млрд. леев.

«Сейчас очень важно провести необходимые процедуры, чтобы была законная возможность продажи данных активов и возвращение долгов трех банков», — сказал Канду.

Коснувшись вопроса о привлечении к ответственности и наказании виновных в краже денег из банков, Канду признался, что для него вынесение судом бизнесмену Илану Шору срока в 7,5 года «было неожиданным».

«После того, как сторона обвинения просила 19 лет, суд вынес такой срок. Нам нужно подождать обнародования решения суда, где должно быть сказано, чем руководствовались судьи. Я думаю, что прокуроры в вышестоящей инстанции опротестуют решение», — заметил он.

В последней информационной ноте, которую Национальному банку Молдовы (НБМ) предоставили Kroll и Steptoe şi Johnson, речь шла о том, что в выводе денег из Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB) участвовала группа компаний (75), которые действовали «согласованно и в сговоре», имея связь с бизнесменом Иланом Шором. Данные компании получили из BEM, BS, UB кредиты, которые были переведены в три банка Латвии, перед тем как их впоследствии перевели на сотни корпоративных счетов.

Большая часть этих счетов, на которые поступило примерно 0 млн., открыта на имя фирм с регистрацией в Великобритании, а также в оффшорах Белиз и Панама.

Детективы указали на то, что ликвидность в BEM, BS, UB подтверждалась фальшивыми отчетами в НБМ на базе «межбанковских депозитов». Комитеты по кредитам в этих банках контролировались группой Шора.

Выведенные суммы из BEM, BS, UB обнаружены на валютных счетах других молдавских банков (5 млн.), на Кипре (млн.), в Китае и Гонконге (млн.), Швейцарии (млн.). Примерно 0 млн. были перечислены на счета банков Латвии.

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Канду: Второй доклад Kroll может быть представлен осенью
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