МИД Беларуси вызвал посла Украины из-за высказываний в отношении учений «Славянское братство-2017»

«Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ», — рассказали в пресс-службе.

Внимание посла было обращено на то, что учение «Славянское братство-2017» проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в ОБСЕ. При этом приглашение военных атташе, в том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия.

«Беларусь в полном соответствии с инициативой главы нашего государства о создании “пояса добрососедства” неизменно демонстрировала в отношении своих украинских соседей военную доверие и открытость. По нашему приглашению военные наблюдатели Украины, как и других соседних государств, наблюдали за активными фазами всех основных военных учений — от “Неман-2001” и до “Запад-2013”. Важно учесть, что в полном соответствии с нашими международными обязательствами мы могли бы не приглашать на них иностранных представителей», — заметили в МИД.

В то же время, обратили внимание в министерстве, в рамках указанных Венских документов в этот период Украина ни разу не приглашала военных наблюдателей из Беларуси для наблюдения за самой крупной военной деятельностью, проводимой на украинской территории. Кроме того, представители аппарата военного атташе Беларуси в Украине с 2013 года не приглашались ни на одно военное многонациональное или национальное учение, проводимое на украинской территории.