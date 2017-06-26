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16:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Эмманюэль Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»

Очередная встреча президентов Украины, Франции, Германии и России в «нормандском формате» состоится в конце июня. На ней может быть представлен новый проект по урегулированию ситуации в Донбассе, который договорились разработать президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко по итогам состоявшейся сегодня встречи.

Источник: Reuters
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К разработке проекта, который может получить название «формула Макрона» лидеры двух стран надеются привлечь остальные страны «нормандской четверки». В Москве пока подтвердили возможный телефонный разговор участников минского процесса.

О возможной встрече лидеров «нормандской четверки» сообщил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Париже с президентом Украины Петром Порошенко. «Вопрос о дате обсуждается, это будет или конец июня, или начало июля. Мы вчетвером в ближайшие часы будем определять окончательную дату», — цитирует ТАСС господина Макрона. Он отметил, что Франция рассматривает «нормандский формат» с привлечением ОБСЕ как основу для продолжения минского процесса и обсуждения путей урегулирования конфликта на юго-востке Украины.

Комментируя обсуждение с французским президентом конфликта в Донбассе, Петр Порошенко заявил о достигнутой договоренности подготовить в рамках «нормандского формата» варианты по его урегулированию.

Наша договоренность, возможно, будет иметь название "формулы Макрона". Мы сможем предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины.
Петр Порошенко

Он также выразил надежду, в ходе диалога в «нормандском формате» удастся решить проблему с освобождением пленных в Донбассе. «128 украинских заложников находится на оккупированной территории, более 40 — в российских тюрьмах. И мы будем ждать, что в результате оживления консультаций в “нормандском формате” мы добьемся существенного прогресса в этой очень чувствительной сфере», — сказал Петр Порошенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока по дипломатическим каналам обсуждается возможность телефонного разговора лидеров «нормандской четверки». На прошлой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал о возможном телефонном разговоре «нормандской четверки».

Ранее сообщалось, что встреча «нормандской четверки» может состояться до июльской сессии G20.

Комментарии
5
Лоуренс Аравийский
Могу себе представить данный проект урегулирования, если его разрабатывал Порошенко -в ДНР и ЛНР все складывают оружие, и мы входим туда, вооруженные до зубов, объявляем военное положение и творим что хотим. Прекрасный план, но думаю он не подойдёт.
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Другой Мир
Уже сколько раз встречались и договаривались, "а воз и ныне там". И все потому, что от Парашенко на Украине ничего не зависит, и с которым никто не считается, не только в его стране, но и в мире. Поэтому, все эти встречи и сводятся лишь к сотрясению воздуха.
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Иван Петров
Сколько можно жевать одну и ту же жвачку?
Не будет парашенка ничего выполнять, он просто хочет тусоваться красиво.
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