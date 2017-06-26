Эмманюэль Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»

К разработке проекта, который может получить название «формула Макрона» лидеры двух стран надеются привлечь остальные страны «нормандской четверки». В Москве пока подтвердили возможный телефонный разговор участников минского процесса.

О возможной встрече лидеров «нормандской четверки» сообщил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Париже с президентом Украины Петром Порошенко. «Вопрос о дате обсуждается, это будет или конец июня, или начало июля. Мы вчетвером в ближайшие часы будем определять окончательную дату», — цитирует ТАСС господина Макрона. Он отметил, что Франция рассматривает «нормандский формат» с привлечением ОБСЕ как основу для продолжения минского процесса и обсуждения путей урегулирования конфликта на юго-востке Украины.

Комментируя обсуждение с французским президентом конфликта в Донбассе, Петр Порошенко заявил о достигнутой договоренности подготовить в рамках «нормандского формата» варианты по его урегулированию.