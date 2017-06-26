Эмманюэль Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»

К разработке проекта, который может получить название «формула Макрона» лидеры двух стран надеются привлечь остальные страны «нормандской четверки». В Москве пока подтвердили возможный телефонный разговор участников минского процесса.
О возможной встрече лидеров «нормандской четверки» сообщил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Париже с президентом Украины Петром Порошенко. «Вопрос о дате обсуждается, это будет или конец июня, или начало июля. Мы вчетвером в ближайшие часы будем определять окончательную дату», — цитирует ТАСС господина Макрона. Он отметил, что Франция рассматривает «нормандский формат» с привлечением ОБСЕ как основу для продолжения минского процесса и обсуждения путей урегулирования конфликта на юго-востке Украины.
Комментируя обсуждение с французским президентом конфликта в Донбассе, Петр Порошенко заявил о достигнутой договоренности подготовить в рамках «нормандского формата» варианты по его урегулированию.
Наша договоренность, возможно, будет иметь название "формулы Макрона". Мы сможем предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины.
Он также выразил надежду, в ходе диалога в «нормандском формате» удастся решить проблему с освобождением пленных в Донбассе. «128 украинских заложников находится на оккупированной территории, более 40 — в российских тюрьмах. И мы будем ждать, что в результате оживления консультаций в “нормандском формате” мы добьемся существенного прогресса в этой очень чувствительной сфере», — сказал Петр Порошенко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока по дипломатическим каналам обсуждается возможность телефонного разговора лидеров «нормандской четверки». На прошлой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщал о возможном телефонном разговоре «нормандской четверки».
Ранее сообщалось, что встреча «нормандской четверки» может состояться до июльской сессии G20.
Не будет парашенка ничего выполнять, он просто хочет тусоваться красиво.