Полпред в Иркутске: Силы в регионах надо направить на выполнение майских указов президента

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание комиссии по вопросам реализации указов президента от 7 мая 2012 года. На совещании с главами сибирских регионов, которое состоялось в селекторном режиме, обсудили вопросы реализации программ строительства (реконструкции) общеобразовательных школ, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также планы и выполнение капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Особых вопросов по строительству и реконструкции объектов общего образования на территории Приангарья у полпреда не возникло. В 2017 году в рамках двух госпрограмм Иркутской области работы проводятся на 19-ти объектах. К концу года к вводу в эксплуатацию запланировано пять — это дополнительные 1,65 тысячи мест: строительство школы на 1275 мест в поселке Молодежном Иркутского района, реконструкция Онгуренской СОШ с устройством спортзала, помещений столовой и для размещения группы дошкольного возраста на 25 мест в селе Онгурен, строительство спортзала СОШ № 1 в Свирске, завершение возведения здания столовой Юголокской СОШ в селе Юголок и строительство школы на 350 учащихся в поселке Новочунка Чунского района.

Сергей Меняйло поручил председателю правительства Иркутской области Александру Битарову особо контролировать сооружение новой школы в поселке Молодежном.

Председатель правительства Приангарья обратился к полпреду с просьбой о содействии в увеличении стоимости строительства одного кв. метра жилья для детей-сирот, которая сегодня в Иркутской области составляет 35 тысяч рублей.

«В Красноярском крае такой же метр стоит больше 39 тысяч рублей, а мы не можем доказать в Москве, что в Иркутской области в смету добавляются условия повышенной сейсмики», — сообщил Александр Битаров.

Полпред президента РФ в СФО попросил Александра Битарова составить сравнительную таблицу стоимости сооружения жилья в разных регионах СФО и обещал свое содействие в пересмотре стоимости в Минстрое РФ, поскольку ему известна социальная значимость и сложность проблем, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот в Иркутской области.

С учетом проведенной актуализации региональная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов сегодня включает 15040 домов, расположенных на территории 125-ти муниципальных образований. В 2017 году запланирован ремонт 341 МКД, еще 179 домов включены в план 2017 года с ремонтом лифтов. Общий объем финансирования работ по капремонту в 520-х домах составляет 2,37 млрд рублей.