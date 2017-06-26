В Тольятти к 1 августа сформируют общественные советы микрорайонов

На брифинге, посвященном очередному этапу работы, присутствовали глава города Сергей Анташев, председатель Тольяттинской городской думы Дмитрий Микель, руководитель ассоциации ТСЖ, ЖСК и советов МКД Самарской области, советник главы Тольятти Ирина Кочуева.

Отвечая на неоднократные вопросы, в чем же будут заключаться обязанности управляющих микрорайонами, глава Тольятти ответил: «По сути, управляющий микрорайона — это будет мой заместитель в микрорайоне. Отсюда все его обязанности и ожидания результатов работы».

По словам Сергея Анташева, цель — получить обратную связь. «Мы должны знать, что волнует жителей в первую очередь», — подчеркнул он.

Своевременно и полно реагируя на сигналы с мест, власть повышает уровень удовлетворенности населения работой власти. С другой стороны, управляющие будут решать и вопросы наполнения городского бюджета. «Это и незаконные объекты торговли, и незаконный оборот алкоголя, и незаконная реклама», — рассказал глава города.

Со своей стороны, Ирина Кочуева отметила «ударные темпы» подготовительной работы по формированию ОСМ в Тольятти: «Первое совещание по этой теме было проведено 9 июня, а уже через 10 дней вся нормативная база была разработана. К сегодняшнему дню все документы уже прошли все необходимые согласования и положение утверждено главой города».

Благодаря этому, по словам Ирины Кочуевой, управляющий микрорайона становится реально управляющим территорией. Он получает возможность не только пополнять бюджет финансовыми средствами, но и контролировать их поступление на счет, а также их целевое расходование на нужды территории.