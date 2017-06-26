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17:11 (мск), источник: 112.ua

В МИД Белоруссии вызвали украинского посла из-за высказываний об учениях «Славянское братство»

Послу Украины сказали, что сделанные им заявления об учениях «не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Белоруссией и Украиной».

Источник: 112.ua

В МИД Белоруссии вызвали украинского посла Игоря Кизима из-за высказываний об учениях «Славянское братство — 2017».

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«26 июня 2017 г. в МИД Беларуси в связи с тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения “Славянское братство — 2017” был вызван Посол Украины в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинскому послу «было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений» между странами, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ.

В МИД Белоруссии сказали, что «внимание посла было обращено на то, что учение “Славянское братство — 2017” было проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Белоруссии в рамках ОБСЕ».

«При этом приглашение военных атташе, том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия», — отмечается в заявлении.

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