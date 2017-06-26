Президент РМ настаивает на законодательном запрете унионизма

В тоже время глава республики заявил, что Бэсеску один из самых радикальных представителей унионизма.

Игорь Додон также упомянул о прямой причастности Бэсеску к созданию пропагандистской кампании Бессарабия румынская земля (Basarabia pămnt romnesc), при помощи которой румынский политик поддерживал и продолжает поддерживать экстремистские и антигосударственные партии в Республике Молдова.

Вся эта унионистская пропаганда принесла серьезный вред доверительным отношениям Кишинева и Тирасполя. Именно это и является одной из главных целей унионистов не позволить воссоединения Молдовы, потому что тогда она не сможет быть присоединена к Румынии, а войска НАТО не смогут дойти до Днестра. Именно поэтому я настаиваю на законодательном запрещении унионизма и призову к ответственности тех, кто организует подобные кампании по ликвидации Республики Молдова, — заявляет президент.

В своем обращении к Бэсеску президент так же упомянул, что нынешние унионистские течения Молдовы во главе с Анной Гуцу и Анатолием Шалару потерпят неудачу точно также, как и либералы Гимпу и Киртоакэ.

В заключении президент страны отметил, что остается неизвестным что на самом деле движет Бэсеску: желание заняться политикой в Молдове, или попытка избежать уголовной ответственности в Румынии, где у него имеются серьезные проблемы с законом, связанные с коррупцией и превышением служебных полномочий.