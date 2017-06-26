В Челябинске назначили председателя ТИК Ленинского района

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Им стала начальник СП МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району Ирина Деева.

Отметим, что вопрос о назначение председателя ТИК рассматривался еще в пятницу, но тогда для назначения кандидата от «ЕР» не хватило голосов.