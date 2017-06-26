Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Названа страна, поток туристов из РФ в которую вырос на 225%
5 удивительных фокусов с содой
Этуша госпитализировали с «серьезной травмой»
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
16:36 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске назначили председателя ТИК Ленинского района

В Челябинске назначили председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района города.

Источник: Reuters

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Им стала начальник СП МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району Ирина Деева.

Отметим, что вопрос о назначение председателя ТИК рассматривался еще в пятницу, но тогда для назначения кандидата от «ЕР» не хватило голосов.

Напомним, в Ленинском районе Челябинска 10 сентября пройдут довыборы депутатов райсовета по двум округам. Так, экс-председатель совета Александр Прокопов в начале апреля написал заявление по собственному желанию и отказался от мандата депутата. А в сентябре прошлого года полномочия депутата сложил Виталий Пашин, избранный в Госдуму.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге решили петь "Боже, царя храни!" Какого царя - не уточняется
Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»
Акинфеев стал лучшим вратарем КК-2017 по проценту сэйвов
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
Сборная старалась и провалилась Слухи о склоках между игроками и главным тренером и жалость к команде — итоги ее выступления
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Молодая возлюбленная Эдгарда Запашного ждет ребенка Известный дрессировщик станет многодетным отцом.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь