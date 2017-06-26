В Челябинске назначили председателя ТИК Ленинского района
В Челябинске назначили председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района города.
В Челябинске назначили председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района города.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Им стала начальник СП МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району Ирина Деева.
Отметим, что вопрос о назначение председателя ТИК рассматривался еще в пятницу, но тогда для назначения кандидата от «ЕР» не хватило голосов.
Напомним, в Ленинском районе Челябинска 10 сентября пройдут довыборы депутатов райсовета по двум округам. Так,