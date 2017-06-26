Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Гид по летним диетам
Киев ответил на решение суда по спору с Россией на $3 млрд
Молодая возлюбленная Эдгарда Запашного ждет ребенка
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
21Открытие Московского международного кинофестиваля
18:00 (мск), источник: РИА Новости

ВС США отменил судебные решения, блокирующие иммиграционный указ Трампа

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа. На время рассмотрения будут приостановлены большинство решений нижестоящих судов, которые блокируют действие документа, говорится в опубликованном заявлении.

Источник: AFP 2017

Верховный суд согласился рассмотреть дело по существу, как просила администрация Трампа. «Мы, разумеется, удовлетворили прошение об истребовании дела из нижестоящей инстанции», — говорится в решении суда.

Судьи также предоставили администрации частичное право о введении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается.

Читайте также
Апелляционный суд не разморозил антимиграционный указ Трампа

В середине июня второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, препятствующего въезду граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Как заявлял пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, администрация президента уверена, что Верховный суд поддержит иммиграционный указ, несмотря на решения нижестоящих судов.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.

Комментарии
6
Сергей Донченко
Как раз отказа-то она и не получила - ВС согласился рассмотреть. А будет ли отказ - это ещё видно будет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Alexey Kucherov
К счастью, в России это исключено - что президент предложит, то любой суд без промедления поддержит :D
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Вот такая порочная система правосудия в СГА.
Сразу видно - хозяева своему слову: захотят - дадут, захотят - возьмут обратно.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
О направлении потоков террористов американцы заботятся с особой нежностью
5 июня© Ньюстюб
 Ни выпить, ни подраться. Британские болельщики поражены Россией
Украинцам отказали во въезде в Болгарию из-за отсутствия виз
Ни выпить, ни подраться. Британские болельщики поражены Россией
Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
Акинфеев стал лучшим на старте Кубка конфедераций
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
«Авада Кедавра, Гарри Поттер!»: как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
Спорт
Сборная старалась и провалилась Слухи о склоках между игроками и главным тренером и жалость к команде — итоги ее выступления
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь