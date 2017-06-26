ВС США отменил судебные решения, блокирующие иммиграционный указ Трампа

Судьи также предоставили администрации частичное право о введении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается.

Верховный суд согласился рассмотреть дело по существу, как просила администрация Трампа. «Мы, разумеется, удовлетворили прошение об истребовании дела из нижестоящей инстанции», — говорится в решении суда.

В середине июня второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, препятствующего въезду граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

Как заявлял пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, администрация президента уверена, что Верховный суд поддержит иммиграционный указ, несмотря на решения нижестоящих судов.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.