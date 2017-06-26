Нового начальника областного главка МВД представили личному составу

Александр Махонов отметил, что Олег Агарков имеет более 15 лет стажа на руководящих должностях МВД. В разные годы возглавлял ОВД Тбилисского района Краснодарского края, УВД по городу-курорту Геленджику, УМВД России по городу Краснодару и УМВД России по Астраханской области.

Начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков в свою очередь поблагодарил за оказанное доверие и потребовал от сотрудников органов внутренних дел Ростовской области эффективного исполнения служебных обязанностей в целях укрепления правопорядка.