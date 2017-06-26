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18:10 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Нового начальника областного главка МВД представили личному составу

В Ростове-на-Дону замминистра внутренних дел России Александр Махонов представил личному составу нового начальника областного главка Олега Агаркова.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Александр Махонов отметил, что Олег Агарков имеет более 15 лет стажа на руководящих должностях МВД. В разные годы возглавлял ОВД Тбилисского района Краснодарского края, УВД по городу-курорту Геленджику, УМВД России по городу Краснодару и УМВД России по Астраханской области.

Начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков в свою очередь поблагодарил за оказанное доверие и потребовал от сотрудников органов внутренних дел Ростовской области эффективного исполнения служебных обязанностей в целях укрепления правопорядка.

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