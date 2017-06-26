Депутат Воронежской облдумы попал в список Forbes благодаря доходам супруги

Супруга депутата Воронежской областной Думы Григория Чуйко заработала за прошлый год более 530 миллионов рублей. Именно благодаря этому народный избранник оказался на 24 строчке рейтинга «Власть и деньги — 2017. 50 госслужащих и депутатов с наибольшими доходами».

Сам председатель Комитета по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения Григорий Чуйко задекларировал примерно 600 тысяч рублей по итогам 2016 года. Владеет депутат лишь гаражом с подвалом, в пользовании у него есть квартира — 150 кв.м. Артезианская скважина, дом и земельные участки — всё в собственности жены.

Григорий Чуйко в конце 90-х был генеральным директором клуба «Факел». С 2001 года его карьера связана с ОАО «Воронежсельмаш». В настоящее время он является председателем Совета директоров предприятия.

Суммарный семейный доход всех участников рейтинга Forbes превысил 35 млрд рублей. Лидером списка стал Вадим Бредний, депутат из городского совета Улан-Удэ. В тройку лидеров вошли член Совета Федерации Валерий Пономарёв и президент республики Татарстан Рустам Минниханов, пишет Forbes.

В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход, то есть сумма дохода чиновника или депутата, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей. В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, а также квартиры.