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18:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

Депутат Воронежской облдумы попал в список Forbes благодаря доходам супруги

Сам народный избранник зарабатывает около 50 тыс. рублей в месяц.

Супруга депутата Воронежской областной Думы Григория Чуйко заработала за прошлый год более 530 миллионов рублей. Именно благодаря этому народный избранник оказался на 24 строчке рейтинга «Власть и деньги — 2017. 50 госслужащих и депутатов с наибольшими доходами».

Сам председатель Комитета по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения Григорий Чуйко задекларировал примерно 600 тысяч рублей по итогам 2016 года. Владеет депутат лишь гаражом с подвалом, в пользовании у него есть квартира — 150 кв.м. Артезианская скважина, дом и земельные участки — всё в собственности жены.

Григорий Чуйко в конце 90-х был генеральным директором клуба «Факел». С 2001 года его карьера связана с ОАО «Воронежсельмаш». В настоящее время он является председателем Совета директоров предприятия.

Суммарный семейный доход всех участников рейтинга Forbes превысил 35 млрд рублей. Лидером списка стал Вадим Бредний, депутат из городского совета Улан-Удэ. В тройку лидеров вошли член Совета Федерации Валерий Пономарёв и президент республики Татарстан Рустам Минниханов, пишет Forbes.

В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход, то есть сумма дохода чиновника или депутата, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей. В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, а также квартиры.

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