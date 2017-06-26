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18:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Экс-руководитель избиркома Нижегородской области Сергей Кузьменко ушёл из избиркома

Губернатор освободил экс-руководителя избиркома Нижегородской области Сергея Кузьменко от обязанностей члена избирательной комиссии региона.

Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства. Согласно размещенной информации, такое решение было принято в связи с заявлением самого Кузьменко 6 июня 2017 года.

Как пояснили НИА «Нижний Новгород» в областном избиркоме, кандидатуру на вакантное место члена избиркома губернатор должен представить ИК НО до конца июня текущего года.

«Свои кандидатуры губернатору могут предлагать ЦИК, представительные органы муниципальных образований, политические партии и общественные объединения», — добавили в комиссии.

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