Экс-руководитель избиркома Нижегородской области Сергей Кузьменко ушёл из избиркома

Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства. Согласно размещенной информации, такое решение было принято в связи с заявлением самого Кузьменко 6 июня 2017 года.

Как пояснили НИА «Нижний Новгород» в областном избиркоме, кандидатуру на вакантное место члена избиркома губернатор должен представить ИК НО до конца июня текущего года.

«Свои кандидатуры губернатору могут предлагать ЦИК, представительные органы муниципальных образований, политические партии и общественные объединения», — добавили в комиссии.