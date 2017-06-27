Подрядчик приступил к укладке кровли из светопрозрачного поликарбоната на нижегородском стадионе к ЧМ-2018
Подрядчик приступил к укладке кровли из светопрозрачного поликарбоната на стадионе к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Подрядчик приступил к укладке кровли из светопрозрачного поликарбоната на стадионе к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Общая площадь покрытия светопрозрачного поликарбоната составит около 57 тысяч кв. метров. В
«Идет монтаж инженерных систем, строители занимаются благоустройством, дорогами. Дел, как я и предполагал, сейчас очень много, потому что финишные мероприятия всегда вроде бы такие понятные, но очень трудоемкие. Мне думается, что еще человек 500 надо сюда добавлять, для того, чтобы качественно и в срок провести все отделочные работы», — сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе выездного совещания на стадион.
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«Покрытие будет смонтировано над зоной трибун и фойе и защитит зрителей от атмосферных осадков. Параллельно на стадионе полным ходом продолжается устройство футбольного поля — из 36 км труб системы обогрева поля уложено уже пять км, возводится пешеходная эстакада, ведутся отделочные работы. Начинаем покрывать специальным полимерным покрытием зрительские трибуны, просверлили более 70 тысяч отверстий для установки кресел. В строительстве задействовано более 2 100 человек, ведется дополнительная мобилизация персонала», — сказал руководитель строительства стадиона Сергей Пичушкин.
«На всех объектах к ЧМ ведется постоянная работа. На Бору уже приняли спортивную базу команд, мы направили в комитет все материалы по пуску и эксплуатацию базы. Сейчас занимаемся тренировочной площадкой около ФОКа Мещерский — сеем газон. Также заканчиваем реконструкцию стадиона “Химик” в Дзержинске, где начнется укладка поля. Да и наш нижегородский “Локомотив” встал на реконструкцию», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
Как сообщалось ранее, региональная программа подготовки Нижегородской области к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ утверждена первой среди всех
Напомним, что строительство стадиона к ЧМ в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и «Стройтрансгаз» подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта — 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе ¼ финала.