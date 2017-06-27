Подрядчик приступил к укладке кровли из светопрозрачного поликарбоната на нижегородском стадионе к ЧМ-2018

Общая площадь покрытия светопрозрачного поликарбоната составит около 57 тысяч кв. метров. В пресс-службе сообщили также, что сейчас продолжается устройство футбольного поля: уже смонтированы системы аэрации, дренажа и полива. Ведется монтаж системы обогрева игровой площадки.

«Идет монтаж инженерных систем, строители занимаются благоустройством, дорогами. Дел, как я и предполагал, сейчас очень много, потому что финишные мероприятия всегда вроде бы такие понятные, но очень трудоемкие. Мне думается, что еще человек 500 надо сюда добавлять, для того, чтобы качественно и в срок провести все отделочные работы», — сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе выездного совещания на стадион.

В пресс-службе уточнили, что подрядчик «Стройтрансгаз» приступил к устройству кровли стадиона из светопрозрачного поликарбоната высокой прочности в трех цветах — белом, голубом и синем, чередующихся в шахматном порядке, ее общая площадь составит около 57 кв. метров.

«Покрытие будет смонтировано над зоной трибун и фойе и защитит зрителей от атмосферных осадков. Параллельно на стадионе полным ходом продолжается устройство футбольного поля — из 36 км труб системы обогрева поля уложено уже пять км, возводится пешеходная эстакада, ведутся отделочные работы. Начинаем покрывать специальным полимерным покрытием зрительские трибуны, просверлили более 70 тысяч отверстий для установки кресел. В строительстве задействовано более 2 100 человек, ведется дополнительная мобилизация персонала», — сказал руководитель строительства стадиона Сергей Пичушкин.

«На всех объектах к ЧМ ведется постоянная работа. На Бору уже приняли спортивную базу команд, мы направили в комитет все материалы по пуску и эксплуатацию базы. Сейчас занимаемся тренировочной площадкой около ФОКа Мещерский — сеем газон. Также заканчиваем реконструкцию стадиона “Химик” в Дзержинске, где начнется укладка поля. Да и наш нижегородский “Локомотив” встал на реконструкцию», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Как сообщалось ранее, региональная программа подготовки Нижегородской области к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ утверждена первой среди всех регионов-организаторов турнира и является одной из самых масштабных в стране (запланировано строительство около 50 объектов). Помимо «Стадиона Нижний Новгород» в регионе уже работает новый аэропорт, идет строительство станции метро «Стрелка» и реконструкция проспекта Молодежный, ведется строительство спортивных баз и тренировочных площадок, гостиниц.

Напомним, что строительство стадиона к ЧМ в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и «Стройтрансгаз» подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта — 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе ¼ финала.