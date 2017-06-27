Николай Меркушкин обсудил с Ольгой Васильевой вопрос строительства новых школ в регионе

На встрече подвели промежуточные итоги участия Самарского региона в федеральной программе по строительству новых школ. Губерния получила по этому направлению наибольший объем финансирования в 2016 году — почти 862 млн рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию три новые школы.

В текущем году регион продолжил выполнять все взятые на себя обязательства в рамках данной программы. В 2017 году федеральная поддержка позволит открыть еще 3 новых образовательных учреждения: 2 новые школы в Самаре, одна из которых в микрорайоне Южный город, а также школу в Сергиевском районе.

Глава региона обсудил с министром перспективы участия Самарской области в федеральной программе в будущем году. Запланировано, что в 2018 году в регионе по программе может быть построено 6−7 новых школ, в том числе Центр для одаренных детей.

Николай Меркушкин рассказал Ольге Васильевой о реализации региональной программы по строительству детских садов. Глава региона напомнил, что в 2012 году в очереди в садики стояло более 22 тыс. детей от 3 до 7 лет.

В течение пяти лет задача по ликвидации очереди была решена. За это время открыто более 30 тысяч дополнительных мест, построено и реконструировано 67 зданий. Но из-за бума рождаемости потребность в новых местах вновь стала актуальной.

В связи с этим только в 2017 году будет введено 7 новых дошкольных учебных учреждений — в микрорайоне Кошелев-проект, в Тольятти, в Сызрани и других населенных пунктах. Губернатор подчеркнул, что строительство детсадов продолжится. Планируется открывать ежегодно 5−6 новых зданий.

Также в ходе встречи обсуждался важный вопрос, связанный с необходимостью обновления школьных автобусов. Ольга Васильева пообещала главе региона максимальную поддержку в решении этой проблемы.

Еще одной темой обсуждения стало участие Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева в программе по повышению конкурентоспособности вузов «5−100». Также глава региона рассказал о приближающемся 75-летии вуза. Была достигнута договоренность о поддержке со стороны федерального Минобрнауки юбилейных мероприятий, в числе которых, в частности, ремонт корпусов и общежитий.

Были подтверждены договоренности о софинансировании проекта реконструкции ботанического сада. Федеральный центр и регион возьмут на себя по 50% стоимости объекта. Работы начнутся уже в текущем году. Планируется, что капитальная реконструкция ботанического сада будет завершена в 2018 году.

Николай Меркушкин и Ольга Васильева обсудили взаимодействие региона и министерства по созданию наукограда «Гагарин-центр», который объединит ряд междисциплинарных институтов. Соответствующее поручение было дано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым по итогам недавней встречи с Николаем Меркушкиным.