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06:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Президент компании Pirelli оценил работу Воронежского шинного завода

Качество шин соответствует международным стандартам.

Президент компании Pirelli в Милане Марко Тронкетти Провера высоко оценил работу Воронежского шинного завода под брендом Pirelli. Он отметил соответствие выпускаемых на заводе шин международным стандартам во время визита делегации правительства Воронежской области в Италию в понедельник, 26 июня.

Рабочая поездка главы делегации во главе с губернатором Алексеем Гордеевым началась с посещения штаб-квартиры компании Pirelli в Милане. Алексей Гордеев встретился с президентом компании Марко Тронкетти Провера. Они обсудили ход и перспективы реализации проекта компании в Воронежской области (ЗАО «Воронежский шинный завод» входит в состав совместного предприятия международной компании Pirelli и Государственной корпорации «Ростех» с февраля 2012 года). Марко Тронкетти Провера подчеркнул, что быстрое развитие и его соответствие лучшим корпоративным практикам производства признали такие автогиганты как Volkswagen, Ford, Renault.

В 2012—2016 годах на модернизацию ЗАО «ВШЗ» направили более 110 млн евро. Благодаря привлеченным инвестициям предприятию удалось провести глубокую модернизацию производства и реализовать проект «Воронеж-2», ставший площадкой полного технологического цикла. По результатам 2015 года ЗАО «ВШЗ» получило приз за самый значительный рост эффективности производства среди всех заводов Pirelli в мире. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал высокую оценку работе предприятия во время визита в Воронежскую область в 2015 году.

На заводе работают более 1 тыс. человек. Новое высокотехнологичное производство рассчитано на выпуск более 2 млн шин в год. Модернизация воронежского производства продолжится, объемы выпускаемой продукции планируется увеличить до 4 млн шин в год. Алексей Гордеев подчеркнул, что область готова оказывать все меры господдержки проекту компании Pirelli, реализуемому в регионе.

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