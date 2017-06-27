Жители Воронежского села митингуют и требуют отставки главы села
Два месяца назад руководитель Бутурлиновского района пообещал жителям села Гвазда освободить Валентину Солодухину от должности.
Два месяца назад руководитель Бутурлиновского района пообещал жителям села Гвазда освободить Валентину Солодухину от должности.
Но этого так и не произошло. Напомним, в прошлом году жители выступили против строительства рядом с селом крупного мусороперерабатывающего комплекса. В знак солидарности с односельчанами депутаты местного совета сложили полномочия.
В результате для комбината решили подыскать другую площадку. У новоизбранных парламентариев выстроить работу с главой Гвазды не получается.
Николай Чекрыгин, депутат Гвазденского сельского совета:
«С нами работать, она показывает, реально показывает, что с нами работать она не хочет. Ну как с таким человеком можно работать, если не находишь взаимопонимания».