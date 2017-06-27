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10:23 (мск), источник: Вести - Воронеж

Жители Воронежского села митингуют и требуют отставки главы села

Два месяца назад руководитель Бутурлиновского района пообещал жителям села Гвазда освободить Валентину Солодухину от должности.

Но этого так и не произошло. Напомним, в прошлом году жители выступили против строительства рядом с селом крупного мусороперерабатывающего комплекса. В знак солидарности с односельчанами депутаты местного совета сложили полномочия.

В результате для комбината решили подыскать другую площадку. У новоизбранных парламентариев выстроить работу с главой Гвазды не получается. Из-за этого в селе до сих пор не принят бюджет и остановлены работы по благоустройству.

Николай Чекрыгин, депутат Гвазденского сельского совета:

«С нами работать, она показывает, реально показывает, что с нами работать она не хочет. Ну как с таким человеком можно работать, если не находишь взаимопонимания».

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