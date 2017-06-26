26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется корректировка законов об инвестициях и приватизации госимущества, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на закрытии второй сессии Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

«В межсессионный период следует сосредоточиться на решении задач, способствующих динамичному социально-экономическому развитию страны. Важной представляется подготовка основного финансового документа нашего государства — закона о республиканском бюджете на 2018 год, а также законопроектов, совершенствующих налоговую систему и упорядочивающих бюджетные отношения», — отметил председатель Совета Республики.

Также предстоит работа над законопроектами, направленными на корректировку норм Банковского кодекса, законов «О несостоятельности и банкротстве», «О защите прав потребителей». В перспективе — работа по корректировке законов «Об инвестициях», «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» и ряда других.

Совет Республики во время второй сессии одобрил 34 проекта законов, принял к сведению один декрет Президента. Одобренные членами Совета Республики законопроекты в социальной сфере позволили упростить процедуры размещения государственного социального заказа и проведения конкурса на его выполнение, а также расширить формы социального обслуживания. Благоприятно скажутся на доступности и качестве оказания населению юридической помощи поправки в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь». Ратифицированы соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития и кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, межправительственные договоры с Россией, Аргентиной, Чили, Пакистаном, Турцией и некоторыми другими странами.

«Сделано немало. Но к осенней сессии предстоит решить еще много ответственных задач по дополнительным мерам по обеспечению экономической безопасности и социальной стабильности, — отметил Михаил Мясникович. — Важно, чтобы к принимаемым законам была социальная лояльность, чтобы они отвечали желаниям общества. При формировании плана подготовки законопроектов на 2018 год нами предложено включить в него законы, отвечающие указанным целям». Это, например, законопроекты об электроэнергетике, о корректировке законов о поддержке малого и среднего предпринимательства, об обращении с отходами, о рекламе, об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования.

Совет Республики по поручению Президента завершает подготовку проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». «Есть здесь целый ряд спорных вопросов, которые надо снять в ближайшее время. В октябре этот проект закона будет внесен в Палату представителей», — сказал председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович напомнил, что в стране пройдет серьезная политическая кампания по выборам в местные Советы депутатов нового созыва. «Успех избирательной кампании в значительной степени зависит от четкой и слаженной работы органов местного управления и самоуправления, с которыми Совет Республики находится в тесном деловом контакте. Члены Совета Республики должны содействовать тому, чтобы выборы прошли организованно и в строгом соответствии с избирательным законодательством», — подчеркнул он.