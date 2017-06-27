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07:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ольга Носкова возглавит объединенную нижегородскую телекомпанию

Глава региона Валерий Шанцев подписал распоряжение об оптимизации бюджетных расходов, в том числе на содержание областных средств массовой информации.

Ольга Носкова возглавит объединенную нижегородскую телекомпанию. Об этом «НТА-Приволжье» сообщил пресс-секретарь губернатора Нижегородской области Роман Скудняков.

По словам собеседника агентства, правительство Нижегородской области приняло решение о назначении Ольги Носковой руководителем объединенной нижегородской телекомпании, сформированной на базе телекомпании ННТВ, интернет-телевидения и регионального информагентства «Время Н».

По его словам, в настоящее время РИА «Время Н» проходит стадию ликвидации. Функции информагентства вместе с необходимыми для этого должностями и финансированием будут переданы в Нижегородскую государственную областную телерадиокомпанию «ННТВ». В настоящее время разрабатывается новая структура и штатное расписание учреждения. «Решение о ликвидации РИА «Время Н» и передача его функций телерадиокомпании «ННТВ» связано с необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств, — пояснили в правительстве области. «Все кадровые назначения будут проведены после завершения процедур реорганизации. Предполагается, что прежние руководители Дмитрий Анисимов, ранее руководившей телекомпанией ННТВ, и генеральный директор ИА «Время Н» Елена Лебедева продолжат свою работу в новой структуре в статусе заместителей», — отметил в заключение Скудняков.

Как сообщалось ранее, глава региона Валерий Шанцев подписал распоряжение об оптимизации бюджетных расходов, в том числе на содержание областных средств массовой информации.

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