Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Черная мебель в интерьере: актуальный тренд
Делом о «липовой» золотой медали занялись следователи
Путин назвал три напитка, которые предпочитает вину
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
В Донбассе полностью сгорели позиции батальона ВСУ – СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Эксперты Британии о том как санкции повлияли на РФ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
22:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы урегулирования в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 26 июня, обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном тематику урегулирования кризиса в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Источник: РИА "Новости"

Собеседники говорили о необходимости закрепления режима прекращения огня, в частности, через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ.

Читайте также
Лавров: режим деэскалации планируется распространить на всю Сирию

Лавров призвал США принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов.

Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня.

4 мая три страны-гаранта — Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Раде выступили за импичмент Порошенко
Макрон предложил провести новую встречу «нормандской четверки»
ВС США отменил решения, блокирующие иммиграционный указ Трампа
В МТС сообщили, что арест акций не препятствует работе оператора
Головин — пять, Акинфеев — кол. Оценки игрокам сборной России
В РФ разрешили покупать алкоголь по правам и паспорту болельщика
Эксперты выявили дискриминацию каждой пятой женщины в бизнесе
Спорт
Новые немецкие бомбардиры: итоги группового этапа КК-2017 Полуфиналисты Кубка конфедераций определились только в последнем туре — до третьего матча ни одна из команд не обеспечила себе выход в плей-офф
Авто
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado Ожидается, что премьера внедорожника Toyota состоится на японском рынке в сентябре этого года
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми Поклонников умилили снимки, сделанные в теплой домашней обстановке.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь