Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы урегулирования в Сирии

Собеседники говорили о необходимости закрепления режима прекращения огня, в частности, через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ.

Лавров призвал США принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов.

Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня.