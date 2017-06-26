Выпущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля, пострадавших нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июня. /ТАСС/. Выпущенная из сектора Газа ракета упала в незаселенной местности на юге Израиля, пострадавших нет. Об этом сообщила в понедельник в распространенном коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Запущенная с территории сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности в районе регионального совета Шаар Ха-Негев (юг Израиля), — сообщили военные. — Информации о пострадавших не поступало, подразделения прочесывают местность в поисках обломков снаряда».

В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 18 марта.

Тогда в ответ израильские самолет и танк поразили огнем две позиции движения ХАМАС в секторе Газа.