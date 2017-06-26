Выпущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля, пострадавших нет
В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 18 марта.
В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 18 марта.
«Запущенная с территории сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности в районе регионального совета Шаар
В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 18 марта.
Тогда в ответ израильские самолет и танк поразили огнем две позиции движения ХАМАС в секторе Газа.
"Мир в Израиле наступит только тогда. когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев." (Голда Меир)