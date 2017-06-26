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26 июня, источник: ТАСС

Выпущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля, пострадавших нет

В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 18 марта.

Источник: AP 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июня. /ТАСС/. Выпущенная из сектора Газа ракета упала в незаселенной местности на юге Израиля, пострадавших нет. Об этом сообщила в понедельник в распространенном коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

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«Запущенная с территории сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности в районе регионального совета Шаар Ха-Негев (юг Израиля), — сообщили военные. — Информации о пострадавших не поступало, подразделения прочесывают местность в поисках обломков снаряда».

В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 18 марта.

Тогда в ответ израильские самолет и танк поразили огнем две позиции движения ХАМАС в секторе Газа.

Комментарии
1
Леонид Барковский
До Беер-Шевы не долетела. И слава Богу.
"Мир в Израиле наступит только тогда. когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев." (Голда Меир)
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