Белый дом сообщил о нарушениях при принятии Сенатом США решения по антироссийским санкциям
Законопроект Сената США о введении новых санкций против России был принят с процедурными нарушениями. Об этом заявил
Законопроект Сената США о введении новых санкций против России был принят с процедурными нарушениями. Об этом заявил
По его словам, решение сенаторов не следовало установленной процедуре, и «фактически, законопроекта нет».
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Дональд Трамп новые ограничительные меры в отношении России, представитель администрации Белого дома отметил, что глава государства уже неоднократно заявлял, что не планирует «сообщать о своих намерениях».
«Наш президент не телеграфирует заранее о том, что станет делать по многим из этих вопросов. Во многом ведется тихая дипломатия. Пока мы не готовы о
На прошлой неделе республиканское большинство в Палате представителей США отказалось утвердить одобренный Сенатом законопроект, ужесточающий санкции против России. Пойдя наперекор решению верхней палаты Конгресса, республиканцы поддержали Белый дом, предоставив Дональду Трампу поле для маневра перед переговорами с Владимиром Путиным.