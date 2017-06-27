Белый дом сообщил о нарушениях при принятии Сенатом США решения по антироссийским санкциям

По его словам, решение сенаторов не следовало установленной процедуре, и «фактически, законопроекта нет».

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Дональд Трамп новые ограничительные меры в отношении России, представитель администрации Белого дома отметил, что глава государства уже неоднократно заявлял, что не планирует «сообщать о своих намерениях».

«Наш президент не телеграфирует заранее о том, что станет делать по многим из этих вопросов. Во многом ведется тихая дипломатия. Пока мы не готовы о чем-то объявить, мы об этом и не говорим», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента США.

На прошлой неделе республиканское большинство в Палате представителей США отказалось утвердить одобренный Сенатом законопроект, ужесточающий санкции против России. Пойдя наперекор решению верхней палаты Конгресса, республиканцы поддержали Белый дом, предоставив Дональду Трампу поле для маневра перед переговорами с Владимиром Путиным.