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01:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Белый дом сообщил о нарушениях при принятии Сенатом США решения по антироссийским санкциям

Законопроект Сената США о введении новых санкций против России был принят с процедурными нарушениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер на брифинге для журналистов.

Источник: AFP 2017

По его словам, решение сенаторов не следовало установленной процедуре, и «фактически, законопроекта нет».

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Отвечая на вопрос, поддерживает ли Дональд Трамп новые ограничительные меры в отношении России, представитель администрации Белого дома отметил, что глава государства уже неоднократно заявлял, что не планирует «сообщать о своих намерениях».

«Наш президент не телеграфирует заранее о том, что станет делать по многим из этих вопросов. Во многом ведется тихая дипломатия. Пока мы не готовы о чем-то объявить, мы об этом и не говорим», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента США.

На прошлой неделе республиканское большинство в Палате представителей США отказалось утвердить одобренный Сенатом законопроект, ужесточающий санкции против России. Пойдя наперекор решению верхней палаты Конгресса, республиканцы поддержали Белый дом, предоставив Дональду Трампу поле для маневра перед переговорами с Владимиром Путиным.

Комментарии
1
olaf kramer
кольцо сужается ! пуканы горят синим пламенем !
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