Прокурор Бразилии обвинил Темера в коррупции

Обвинение направлено в Верховный суд. Согласно бразильскому законодательству, нижняя палата Конгресса должна теперь проголосовать, разрешить ли суду начать слушания по делу президента.

Президент Бразилии отказался отвечать на вопросы полиции по делу о коррупции

Это обвинение, как ожидается, будет первым в череде дел о предполагаемых эпизодах коррупции в отношении крайне непопулярного лидера страны, отмечает агентство.

В коалиции Темера, между тем, уверены, что располагают нужным количеством депутатов, чтобы у противников президента не получилось набрать две трети голосов в парламенте, требуемых для продолжения судебного разбирательства.

Ранее Темеру удалось избежать обвинения в незаконном финансировании президентской кампании Дилмы Руссефф в 2014 году.

Политический кризис в Бразилии разгорелся после того, как появилась аудиозапись, на которой Темер якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера палаты представителей Эдуардо Куньи. Темер обвинения отвергает. В стране вспыхнули массовые протесты.