Деловой совет России и США анонсировал прием в честь отставки Кисляка

Согласно сообщению, прием состоится 11 июля в отеле St. Regis в Вашингтоне.
«Посол Кисляк, занимавший должность российского диппредставителя с 2008 года, был надежным и внимательным собеседником для членов американского бизнес-сообщества», — отметили представители организации.
О вероятной отставке посла 25 июня сообщал
СМИ узнали о планах России выдвинуть Кисляка на новую должность в ООН.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Макфола «фантомной болью». Она подчеркнула, что вопрос об отставке сотрудников дипломатического корпуса может решаться только российским руководством.
В начале февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что новым послом России в США взамен Кисляка может стать заместитель главы МИД Анатолий Антонов. Источник РБК в мае также подтвердил, что кандидатура Антонова была предложена на рассмотрение Госдумой. В Кремле комментировать эти сообщения отказались.