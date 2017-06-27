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05:10 (мск), источник: РБК

Деловой совет России и США анонсировал прием в честь отставки Кисляка

Американско-российский деловой совет анонсировал «прощальный прием» по случаю предполагаемой отставки посла России в США Сергея Кисляка. Об этом говорится на сайте совета.

Источник: AFP 2017

Согласно сообщению, прием состоится 11 июля в отеле St. Regis в Вашингтоне.

«Посол Кисляк, занимавший должность российского диппредставителя с 2008 года, был надежным и внимательным собеседником для членов американского бизнес-сообщества», — отметили представители организации.

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О вероятной отставке посла 25 июня сообщал экс-посол США в России Майкл Макфол. «Я желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах», — заявил он в своем Twitter.

СМИ узнали о планах России выдвинуть Кисляка на новую должность в ООН.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Макфола «фантомной болью». Она подчеркнула, что вопрос об отставке сотрудников дипломатического корпуса может решаться только российским руководством.

В начале февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что новым послом России в США взамен Кисляка может стать заместитель главы МИД Анатолий Антонов. Источник РБК в мае также подтвердил, что кандидатура Антонова была предложена на рассмотрение Госдумой. В Кремле комментировать эти сообщения отказались.

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