Шпорт мне твердо пообещал решить вопрос с компенсацией за вырубку деревьев — Ряполов
Ответ пенсионеру, получившему заросший лесом «дальневосточный гектар», обещают дать сегодня.
Ответ пенсионеру, получившему заросший лесом «дальневосточный гектар», обещают дать сегодня.
Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края пообещал получателю «дальневосточного гектара» решить проблемный вопрос с выплатой компенсации за вырубку деревьев на участке. Сегодня мне в правительстве должны дать письменный ответ, сообщил корр. ИА AmurMedia пенсионер Владимир Ряполов, получивший с супругой 2 га в Хабаровском районе.
— Вчера я действительно встретился с губернатором Шпортом, он созвал на нашу встречу министров, был и глава района Денис Удод. Я изложил свою точку зрения, Шпорт выслушал и пообещал, что вопрос будут решать. Сегодня мне должны дать ответ, какое решение будет принято. Жду, честно сказать, даже боюсь, что сглажу, — сообщил Владимир Ряполов. — В полпредстве встреча с Трутневым тоже еще в силе.
Напомним, осенью 2016 года супруги Ряполовы взяли 2 га под селом Краснознаменка в Хабаровском районе. В планах у четы было поставить фермерское хозяйство, однако лес, который вырос на участке — участок сельхозназначения, как значится в кадастре, — эти планы перечеркнул. По закону вырубка для очистки земли под нужды хозяйства возможна только при выплате компенсации за каждое деревце, причем очень серьезной. За вырубку 2683 деревьев, как подсчитали в администрации Хабаровского района, Ряполовы должны выплатить в казну компенсацию в размере 453 тысячи рублей.
При этом, по словам пенсионера, уже известны случаи, когда получателям «дальневосточного гектара» в том же Хабаровском районе насчитали миллионы рублей компенсации за вырубку деревьев.