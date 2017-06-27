Шпорт мне твердо пообещал решить вопрос с компенсацией за вырубку деревьев — Ряполов

Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края пообещал получателю «дальневосточного гектара» решить проблемный вопрос с выплатой компенсации за вырубку деревьев на участке. Сегодня мне в правительстве должны дать письменный ответ, сообщил корр. ИА AmurMedia пенсионер Владимир Ряполов, получивший с супругой 2 га в Хабаровском районе.

— Вчера я действительно встретился с губернатором Шпортом, он созвал на нашу встречу министров, был и глава района Денис Удод. Я изложил свою точку зрения, Шпорт выслушал и пообещал, что вопрос будут решать. Сегодня мне должны дать ответ, какое решение будет принято. Жду, честно сказать, даже боюсь, что сглажу, — сообщил Владимир Ряполов. — В полпредстве встреча с Трутневым тоже еще в силе.

Напомним, осенью 2016 года супруги Ряполовы взяли 2 га под селом Краснознаменка в Хабаровском районе. В планах у четы было поставить фермерское хозяйство, однако лес, который вырос на участке — участок сельхозназначения, как значится в кадастре, — эти планы перечеркнул. По закону вырубка для очистки земли под нужды хозяйства возможна только при выплате компенсации за каждое деревце, причем очень серьезной. За вырубку 2683 деревьев, как подсчитали в администрации Хабаровского района, Ряполовы должны выплатить в казну компенсацию в размере 453 тысячи рублей.

При этом, по словам пенсионера, уже известны случаи, когда получателям «дальневосточного гектара» в том же Хабаровском районе насчитали миллионы рублей компенсации за вырубку деревьев.