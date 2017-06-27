В Приморье боевые пловцы уничтожили условных диверсантов

«В ходе проведения мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделения на двух противодиверсионных катерах проекта 21980 “Грачонок” осуществили патрулирование заданного квадрата» — уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев. — «Во время патрулирования при помощи специальной аппаратуры моряками на дне был обнаружен тайник условных диверсантов. Боевые пловцы обследовали объект, после чего он был уничтожен специальным подрывным зарядом».

Кроме того военнослужащими отряда ПДСС были выполнены стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС, отработаны водолазные спуски на различные глубины и элементы подводного ориентирования, а так же проведен поиск возможных диверсионных средств, подводных тайников и схронов. Саперы отряда провели тренировку по уничтожению условной плавающей мины методом подрыва.

Во время нахождения в море экипажами катеров были отработаны элементы совместного маневрирования, выполнены профилактическое гранатометание из противодиверсионного гранатомётного комплекса ДП-65, а так же проведены стрельбы из крупнокалиберных пулеметов.

Улугбек Тимуридов.