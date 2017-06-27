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05:41 (мск), источник: ТАСС

Белый дом: США видят признаки подготовки властей Сирии к новому применению химоружия

Если Башар Асад «осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его Вооруженные силы заплатят высокую цену», говорится в заявлении.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник вечером письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб4 апреля правозащитники сообщили о химической атаке в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

«Соединенные Штаты выявили потенциальную подготовку режима [Башара] Асада к еще одной атаке с применением химического оружия, которая, вероятно, обернулась бы массовым убийством мирных граждан, включая детей. Данная деятельность схожа с подготовкой, произведенной режимом в преддверии его химической атаки 4 апреля 2017 года», — утверждается в документе.

Спайсер также заверил, что Вооруженные силы США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ). «Однако, если г-н Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его Вооруженные силы заплатят высокую цену», — отметил официальный представитель президента США.

Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Между тем, как подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Москва абсолютно убеждена, что Дамаск не применял химоружие.

Комментарии
1
Иван Петров
Т.е. на основе вымыслов СГА готовят ещё один акт агрессии и заранее сами себе выдумали оправдание.
Напоминает тряску пробиркой.
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