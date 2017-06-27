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07:30 (мск), источник: 112.ua

Украине необходимо покончить с имитацией реформ, — Томбинский

Отдельно экс-посол подчеркнул важность обороноспособности и безопасности страны.

Источник: AP 2017

Украина должна покончить с имитацией реформ и начать реально строить демократическое государство. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Ватикане, экс-посол ЕС в Украине Ян Томбинский во время Национального форума «Трансформация Украины» в Киеве, передает Укринформ.

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«Нужно закончить имитацию и строить государство, строить реальность. В начале этой проблемы была имитация государственности, отсутствия реального, ежедневного инвестирования в механизмы демократии, в институты государственности, в убеждения людей, что право служит защите общего интереса, что государство — это не элемент, который нужно разделить между узкой группой людей», — подчеркнул Томбинский.

Прежде всего, по мнению экс-посла в Украине, необходима подотчетность партий обществу. Далее — полноценная работа всех институций, в частности — ЦИК, у которой до сих пор нет мандата, и Счетной палаты.

Томбинский также подчеркнул бездействие властей Украины в отношении условий для предпринимателей.

Он отметил важность верных решений в сфере энергетики, в частности установки счетчиков в частных квартирах, и тарифных квот.

Отдельно экс-посол подчеркнул важность обороноспособности и безопасности страны.

«Эти все учреждения, на которые люди платят свои налоги, неспособны защитить гражданина на дорогах, на улицах, в школах. А это — элемент общественной инвестиции», — сказал он.

Томбинский, резюмируя, отметил, что без борьбы с коррупцией «не будет демократии, справедливости, экономического развития и не будет международной помощи» и Украина должна сама инициировать реформы, потому что за реформами, подчеркнул он, последует и международная помощь.

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