Украине необходимо покончить с имитацией реформ, — Томбинский

Украина должна покончить с имитацией реформ и начать реально строить демократическое государство. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Ватикане, экс-посол ЕС в Украине Ян Томбинский во время Национального форума «Трансформация Украины» в Киеве, передает Укринформ.

«Нужно закончить имитацию и строить государство, строить реальность. В начале этой проблемы была имитация государственности, отсутствия реального, ежедневного инвестирования в механизмы демократии, в институты государственности, в убеждения людей, что право служит защите общего интереса, что государство — это не элемент, который нужно разделить между узкой группой людей», — подчеркнул Томбинский.

Прежде всего, по мнению экс-посла в Украине, необходима подотчетность партий обществу. Далее — полноценная работа всех институций, в частности — ЦИК, у которой до сих пор нет мандата, и Счетной палаты.

Томбинский также подчеркнул бездействие властей Украины в отношении условий для предпринимателей.

Он отметил важность верных решений в сфере энергетики, в частности установки счетчиков в частных квартирах, и тарифных квот.

Отдельно экс-посол подчеркнул важность обороноспособности и безопасности страны.

«Эти все учреждения, на которые люди платят свои налоги, неспособны защитить гражданина на дорогах, на улицах, в школах. А это — элемент общественной инвестиции», — сказал он.

Томбинский, резюмируя, отметил, что без борьбы с коррупцией «не будет демократии, справедливости, экономического развития и не будет международной помощи» и Украина должна сама инициировать реформы, потому что за реформами, подчеркнул он, последует и международная помощь.