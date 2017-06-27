Украине необходимо покончить с имитацией реформ, — Томбинский
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Украина должна покончить с имитацией реформ и начать реально строить демократическое государство. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Ватикане,
«Нужно закончить имитацию и строить государство, строить реальность. В начале этой проблемы была имитация государственности, отсутствия реального, ежедневного инвестирования в механизмы демократии, в институты государственности, в убеждения людей, что право служит защите общего интереса, что государство — это не элемент, который нужно разделить между узкой группой людей», — подчеркнул Томбинский.
Прежде всего, по мнению
Томбинский также подчеркнул бездействие властей Украины в отношении условий для предпринимателей.
Он отметил важность верных решений в сфере энергетики, в частности установки счетчиков в частных квартирах, и тарифных квот.
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«Эти все учреждения, на которые люди платят свои налоги, неспособны защитить гражданина на дорогах, на улицах, в школах. А это — элемент общественной инвестиции», — сказал он.
Томбинский, резюмируя, отметил, что без борьбы с коррупцией «не будет демократии, справедливости, экономического развития и не будет международной помощи» и Украина должна сама инициировать реформы, потому что за реформами, подчеркнул он, последует и международная помощь.