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06:22 (мск), источник: AmurMedia.ru

Учительница из Хабаровского края встретилась с президентом РФ

В Москву приехали более 20 педагогов со всей страны.

Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с преподавателями российских школ, ученики которых показали высокие результаты в ходе проведения итоговой аттестации, а также отличились во время организации внеурочных мероприятий. Среди приглашенных была учитель из Комсомольска-на-Амуре Кира Батракова, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. Участники обсудили с главой государства внедрение перспективных образовательных методик, проблемы в работе с документацией, волонтерство и поддержку талантливой молодежи.

«В настоящее время появляется много разных методов обучения, внедряются новые технологии, это накладывает отпечаток и на текущую работу педагогов, и на результаты их труда. Я надеюсь, что все ребята, вступая во взрослую жизнь, смогут максимально использовать те знания и навыки, которые они получили в школе», — сказал Владимир Путин.

Среди приглашенных была и представитель Хабаровского края — учитель истории, обществознания и основ религиозных культур и светской этики гимназии № 45 Комсомольска-на-Амуре Кира Батракова. Она работает учителем и классным руководителем уже 22 года. Опытный педагог создала и апробировала авторские программы факультативных курсов по истории, которые прошли экспертизу регионального учебно-методического объединения. Ее опыт обобщен на краевом уровне и внесен в банк передового педагогического опыта по теме «Достижение метапредметных результатов на уроках истории».

«Важно, что на федеральном уровне отметили не только учительский труд, но и нашу работу в качестве классных руководителей, ведь мы ежедневно стараемся на благо духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — отметила педагог.

Отметим, ученики Киры Батраковой неоднократно являлись победителями и призерами городских, краевых, всероссийских олимпиад и конкурсов. С 2010 по 2016 годы педагог подготовила четырех призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории.

В копилке учителя — много личных побед. В 2013 году она стала призером Приоритетного национального проекта «Образование», в 2015 году — победителем муниципального конкурса педагогического мастерства «Самый классный классный», в 2016 году — лучшей в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года». В 2017 году Кира Батракова признана лауреатом краевого конкурса «Лучший учитель года».

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