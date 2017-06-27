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07:20 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев присудил премии и гранты выдающимся журналистам

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присудил премии и гранты, а также объявил благодарность работникам средств массовой информации, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

«Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: Абдрахмановой Майре Кабиевне — собственному корреспонденту агентства “Хабар” за всестороннее освещение глобальных инициатив Казахстана; Сембаеву Магауие Сланбекулы — главному редактору областной газеты “Орталық Қазақстан” Карагандинской области за значительный творческий вклад в развитие отечественной журналистики», — говорится в документе.

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Кроме того, гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации за широкое освещение внешнеполитической деятельности Главы государства вручены корреспонденту общенациональной газеты «Казахстанская правда» Юлие Магер, за активное освещение хода экономических, социальных и политических реформ в стране собственному корреспонденту республиканской газеты «Айқын» Айхану Шарипову.

Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации объявлена.

  • творческому коллективу телевизионной программы «Біздің уақыт» на телеканале «Астана» за оперативное освещение актуальных вопросов развития общества;
  • творческому коллективу республиканского общественно-политического журнала «Мысль» за вклад в освещение процессов демократизации и совершенствования политической культуры общества;
  • творческому коллективу областной газеты «Приуралье» Западно-Казахстанской области за вклад в освещение актуальных вопросов развития региона;
  • творческому коллективу телеканала «Хабар 24» за значительный вклад в развитие отечественной телевизионной журналистики.

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