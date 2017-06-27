Назарбаев присудил премии и гранты выдающимся журналистам
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присудил премии и гранты, а также объявил благодарность работникам средств массовой информации, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присудил премии и гранты, а также объявил благодарность работникам средств массовой информации, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.
«Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении
Кроме того, гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации за широкое освещение внешнеполитической деятельности Главы государства вручены корреспонденту общенациональной газеты «Казахстанская правда» Юлие Магер, за активное освещение хода экономических, социальных и политических реформ в стране собственному корреспонденту республиканской газеты «Айқын» Айхану Шарипову.
Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации объявлена.