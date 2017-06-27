Назарбаев присудил премии и гранты выдающимся журналистам

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

«Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации: Абдрахмановой Майре Кабиевне — собственному корреспонденту агентства “Хабар” за всестороннее освещение глобальных инициатив Казахстана; Сембаеву Магауие Сланбекулы — главному редактору областной газеты “Орталық Қазақстан” Карагандинской области за значительный творческий вклад в развитие отечественной журналистики», — говорится в документе.