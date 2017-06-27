Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с Россией

Томас Френк занимался расследованиями для CNN, заведовал отделом расследований Лекс Харис — «ветеран» CNN, работавший на канале c 2001 года. Эрик Лихтблау (обладатель Пулитцеровской премии за работу в The New York Times) лишь несколько месяцев назад присоединился в команде CNN в качестве редактора.

Томас Френк, Эрик Лихтблау и Лекс Харис ушли в отставку в связи с историей, размещенной на сайте CNN, сообщает телеканал.

В пятницу CNN отказался от истории, опубликованной моей командой. Как ответственный редактор этой команды я ушел в отставку… Я был с CNN с 2001 года и уверен в одной вещи: это служба новостей, для которой точность и правдивость прежде всего остального. Я ухожу, но буду соблюдать эти принципы везде.

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи «за четыре дня до инаугурации президента США» в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: «Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше». Также подчеркивается, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: