Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с Россией

Томас Френк, Эрик Лихтблау и Лекс Харис ушли в отставку в связи с историей, размещенной на сайте CNN, сообщает телеканал.

«После удаления истории, опубликованной на CNN.com, канал принял отставки сотрудников, имевших отношение к публикации истории», — заявляет телеканал.

Томас Френк занимался расследованиями для CNN, заведовал отделом расследований Лекс Харис — «ветеран» CNN, работавший на канале c 2001 года. Эрик Лихтблау (обладатель Пулитцеровской премии за работу в The New York Times) лишь несколько месяцев назад присоединился в команде CNN в качестве редактора.