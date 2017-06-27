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09:58 (мск), источник: РИА Новости

Три журналиста CNN уволились из-за статьи о связях Трампа с Россией

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Три штатных сотрудника CNN уволились на волне скандала со статьей о якобы связях штаба президента Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским фондом РФПИ, сообщает CNN.

Источник: РИА "Новости"

Томас Френк, Эрик Лихтблау и Лекс Харис ушли в отставку в связи с историей, размещенной на сайте CNN, сообщает телеканал.

«После удаления истории, опубликованной на CNN.com, канал принял отставки сотрудников, имевших отношение к публикации истории», — заявляет телеканал.

Томас Френк занимался расследованиями для CNN, заведовал отделом расследований Лекс Харис — «ветеран» CNN, работавший на канале c 2001 года. Эрик Лихтблау (обладатель Пулитцеровской премии за работу в The New York Times) лишь несколько месяцев назад присоединился в команде CNN в качестве редактора.

В пятницу CNN отказался от истории, опубликованной моей командой. Как ответственный редактор этой команды я ушел в отставку… Я был с CNN с 2001 года и уверен в одной вещи: это служба новостей, для которой точность и правдивость прежде всего остального. Я ухожу, но буду соблюдать эти принципы везде.
ссылается Yahoo News на заявление Хариса

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи «за четыре дня до инаугурации президента США» в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: «Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше». Также подчеркивается, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка:

История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи.

Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась «большим провалом».

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу «вмешательства России» в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по «российскому вмешательству», но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Комментарии
2
А Б
История с увольнением журналистов по причине того, что ими опубликована статья, не соответствующая высоким стандартам всемирно известного и уважаемого новостного агентства, говорит о том, что оно тщательно заботится о чистоте своей репутации и авторитете. Что же касается журналистов, то учитывая их опыт, они смогут найти работу в других СМИ.
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Альф Утангри
Нужно начинать практику с конкретными люлями , дабы всяким брехунам ботам и журналистам сказочникам боле не повадно было высасывать из пальца.
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