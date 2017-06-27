На пост главы Каслей — два претендента

В настоящий момент число претендентов сократилось с пяти до двух, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Накануне конкурсная комиссия провела очередное заседание и отсеяла нескольких человек. Сейчас на кресло мэра претендуют помощник депутата ЗСО Екатерина Васенина и директор МУП «Город» Александр Егоров.

Окончательный выбор конкурсной комиссии предстоит сделать 29 июня. Напомним, должность градоначальника стала вакантной после отставки Юрия Скулыбердина в апреле.