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07:15 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На пост главы Каслей — два претендента

В Каслях в этот четверг, 29 июня, определяться с кандидатурой градоначальника.

В настоящий момент число претендентов сократилось с пяти до двух, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Накануне конкурсная комиссия провела очередное заседание и отсеяла нескольких человек. Сейчас на кресло мэра претендуют помощник депутата ЗСО Екатерина Васенина и директор МУП «Город» Александр Егоров.

Окончательный выбор конкурсной комиссии предстоит сделать 29 июня. Напомним, должность градоначальника стала вакантной после отставки Юрия Скулыбердина в апреле.

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