На пост главы Каслей — два претендента
В Каслях в этот четверг, 29 июня, определяться с кандидатурой градоначальника.
В Каслях в этот четверг, 29 июня, определяться с кандидатурой градоначальника.
В настоящий момент число претендентов сократилось с пяти до двух, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Накануне конкурсная комиссия провела очередное заседание и отсеяла нескольких человек. Сейчас на кресло мэра претендуют помощник депутата ЗСО Екатерина Васенина и директор МУП «Город» Александр Егоров.
Окончательный выбор конкурсной комиссии предстоит сделать 29 июня. Напомним, должность градоначальника стала вакантной после отставки Юрия Скулыбердина в апреле.