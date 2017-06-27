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07:48 (мск), источник: Om1.ru

Омский губернатор Назаров приготовил фотоотчет об отдыхе в родных Ингалах

Глава региона находится в отпуске.

Губернатор Омской области Виктор Назаров дал неофициальный фотоответ злопыхателям, ищущим причины отпуска главы региона в столице.

Как сообщил глава области на своей странице в Instagram, его короткий отдых проходит в родном селе Ингалы Большереченского района. Назаров выложил фото заката, восхитившее подписчиков.

Напомним, что Виктор Назаров взял отпуск с 19 июня. Уже на этой неделе губернатор планирует из него выйти и даже провести заседание регионального кабмина 28 июня.

Добавим, что не все представители общественности поверили, что глава региона может вот так запросто отдыхать, скажем, у речки в селе Ингалы. Омскому губернатору приписывали срочную поездку в Москву во время отпуска. Но теперь Виктор Назаров рассеял все сомнения и недоговоренности снимком в своем Instagram.

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