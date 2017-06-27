Омский губернатор Назаров приготовил фотоотчет об отдыхе в родных Ингалах
Глава региона находится в отпуске.
Глава региона находится в отпуске.
Губернатор Омской области Виктор Назаров дал неофициальный фотоответ злопыхателям, ищущим причины отпуска главы региона в столице.
Как сообщил глава области на своей странице в Instagram, его короткий отдых проходит в родном селе Ингалы Большереченского района. Назаров выложил фото заката, восхитившее подписчиков.
Напомним, что Виктор Назаров взял отпуск с 19 июня. Уже на этой неделе губернатор планирует из него выйти и даже провести заседание регионального кабмина 28 июня.
Добавим, что не все представители общественности поверили, что глава региона может вот так запросто отдыхать, скажем, у речки в селе Ингалы. Омскому губернатору приписывали срочную поездку в Москву во время отпуска. Но теперь Виктор Назаров рассеял все сомнения и недоговоренности снимком в своем Instagram.