Омский губернатор Назаров приготовил фотоотчет об отдыхе в родных Ингалах

Как сообщил глава области на своей странице в Instagram, его короткий отдых проходит в родном селе Ингалы Большереченского района. Назаров выложил фото заката, восхитившее подписчиков.

Напомним, что Виктор Назаров взял отпуск с 19 июня. Уже на этой неделе губернатор планирует из него выйти и даже провести заседание регионального кабмина 28 июня.

Добавим, что не все представители общественности поверили, что глава региона может вот так запросто отдыхать, скажем, у речки в селе Ингалы. Омскому губернатору приписывали срочную поездку в Москву во время отпуска. Но теперь Виктор Назаров рассеял все сомнения и недоговоренности снимком в своем Instagram.