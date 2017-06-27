Прокуратура лишила полномочий двух депутатов в Пермском крае

В частности, в представленных депутатами справках не был заполнен раздел, содержащий сведения о счетах в банках. Объективных причин, препятствующих представлению этих данных, не было. Тем самым народные избранники нарушили закон «О противодействии коррупции».

Согласно закону «Об общих принципах организации МСУ в РФ» в случае несоблюдения требований законодательства о коррупции, полномочия депутата прекращаются досрочно на основании решения представительного органа муниципалитета.

Для исполнения этого требования прокурор района внес в совет депутатов Гремячинска представление о лишении полномочий этих депутатов. Оно было удовлетворено, депутаты лишились мандатов.