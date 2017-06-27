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08:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прокуратура лишила полномочий двух депутатов в Пермском крае

ПЕРМЬ, 27 июня, ФедералПресс. Два депутата совета депутатов Гремячинского сельского поселения представили неполные сведения о доходах и имуществе своих супругов за 2016 год, сообщает прокуратура Пермского края.

В частности, в представленных депутатами справках не был заполнен раздел, содержащий сведения о счетах в банках. Объективных причин, препятствующих представлению этих данных, не было. Тем самым народные избранники нарушили закон «О противодействии коррупции».

Согласно закону «Об общих принципах организации МСУ в РФ» в случае несоблюдения требований законодательства о коррупции, полномочия депутата прекращаются досрочно на основании решения представительного органа муниципалитета.

Для исполнения этого требования прокурор района внес в совет депутатов Гремячинска представление о лишении полномочий этих депутатов. Оно было удовлетворено, депутаты лишились мандатов.

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