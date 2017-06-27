Ирек Ялалов отругал современную молодежь

В День молодежи уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов высказал мнение о специалистах, только что закончивших столичные вузы.

— Вот только недавно беседовали с рабочими «Уфаводоканала». Хорошее предприятие, интересное во всех планах. Вот только статистика неутешительная — только каждого пятого сотрудника можно назвать молодым специалистом. Тоже самое и с заводами, крупными промышленными предприятиями. Видимо, сейчас для молодых престижнее работа «белым воротничком» — менеджеры, продавцы. Конечно, насильно ребят не погонишь на заводы, там должны создаваться хорошие условия. Над этим нужно работать, — отметил Ирек Ялалов на еженедельной оперативке.