В Башкирии выберут нового председателя регионального Центризбиркома

В 11 часов 27 июня обновленный шестой состав ЦИК Башкирии соберется на свое первое организационное заседание. На повестке дня — выборы председателя, его заместителя и секретаря Комиссии.

Напомним, последнее заседание пятого состава ЦИК РБ состоялось в пятницу, 23 июня. С июня 2012 года по минувшую неделю председателем Комиссии был Хайдар Валеев. В заключение заседания он отметил, что «все задачи по организации и проведению избирательных кампаний на территории Башкирии комиссия выполнила в полном объеме и в соответствии с требованиями законодательства», сообщает пресс-служба республиканского Центризбиркома.