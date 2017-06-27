ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Военный израильский источник отметил, что авиаудары стали «ответом на обстрел регионального совета в районе Шаар-ха-Негев» Израиля.

Выпущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля, пострадавших нет

«Два самолета ВВС Израиля были нацелены на удары по двум военным объектам инфраструктуры террористической организации ХАМАС», — заявил он.

Силы безопасности Палестины подтвердили авианалеты и отметили, что удары были нанесены, по меньшей мере, по трем целям в районах городов Рафах и Газа.

О возможных жертвах и пострадавших в результате ракетных обстрелов и авиаударов не сообщается.