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08:22 (мск), источник: Интерфакс

ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Самолеты израильских ВВС в ночь на вторник нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет по территории Израиля, сообщили СМИ со ссылками на официальные источники в Тель-Авиве.

Источник: AP 2017

Военный израильский источник отметил, что авиаудары стали «ответом на обстрел регионального совета в районе Шаар-ха-Негев» Израиля.

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«Два самолета ВВС Израиля были нацелены на удары по двум военным объектам инфраструктуры террористической организации ХАМАС», — заявил он.

Силы безопасности Палестины подтвердили авианалеты и отметили, что удары были нанесены, по меньшей мере, по трем целям в районах городов Рафах и Газа.

О возможных жертвах и пострадавших в результате ракетных обстрелов и авиаударов не сообщается.

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