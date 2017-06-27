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09:01 (мск), источник: Publika.md

Глава правительства Молдовы ответил на вопросы членов Парламентской ассамблеи СЕ

У Молдовы нет плана Б; стратегия одна — европейская интеграция, потому что только вместе с Евросоюзом можно добиться роста благосостояние каждого гражданина. Об этом с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил премьер-министр Павел Филип. Среди приоритетов правительства он назвал вывод страны из-под мониторинга Совета Европы.

Источник: Publika.md

Павел Филип назвал Совет Европы агентом демократических перемен в Молдове. Среди главных результатов сотрудничества с ПАСЕ он перечислил внедрение реформ в сфере судебной системы и прокуратуры, а также закон о финансировани партий и избирательных кампаний. Как отметил премьер, Молдова — молодая демократия, которая находится в постоянном развитии, и которая рассчитывает на поддержку Совета Европы.

«У Молдовы нет плана Б. Есть только один политический идеал — европейская интеграция. Потому что мы осознаем: это приведет к росту уровня жизни каждого гражданина. Несмотря на неопределенность и опасения, европейский путь остается базовым для Молдовы», — сказал премьер-министр Павел Филип.

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«Это правда — реформы внедряются. Но как отметил и я, и премьер-министр Филип, предстоит еще очень многое сделать, в частности в реформировании юстиции. Мы продолжим оказывать необходимую помощь. Что касается мониторинга, посмотрим, как будут развиваться события», — отметил генсекретарь Совета Европы Торбджорн Джагленд.

Речь зашла и о проекте изменения избирательной системы.

«Можете рассказать о преимуществах новой избирательной системы для граждан Молдовы?».

«Большинство граждан Молдовы — согласно опросам, более 60% — хотят изменения избирательной системы. В частности, потому что хотят обновления политического класса», — подчеркнул Павел Филип.

Павел Филип заверил, что законопроект будет соответствовать всем демократическим нормам.

«К сожалению, наше общество расколото — одни смотрят на Восток, другие на Запад. Мы стараемся достичь широкого консенсуса, как в обществе, так и в политике, но абсолютный консенсус невозможен», — сказал премьер-министр.

Павел Филип коснулся и проблемы хищений из банковской системы.

«По этому делу уже есть осужденные, а следствие продолжается. Произошедшее в банковской системе всколыхнуло волну популизма в Молдове. У нас есть политформирования, которые поднялись только благодаря этой схеме», — сообщил Павел Филип.

Молдова стала членом ПАСЕ в июле 1995 года. Она находится под мониторингом Совета Европы, отмена которого зависит от уровня жизни граждан и развития демократии.

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