Глава правительства Молдовы ответил на вопросы членов Парламентской ассамблеи СЕ

«У Молдовы нет плана Б. Есть только один политический идеал — европейская интеграция. Потому что мы осознаем: это приведет к росту уровня жизни каждого гражданина. Несмотря на неопределенность и опасения, европейский путь остается базовым для Молдовы», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Павел Филип назвал Совет Европы агентом демократических перемен в Молдове. Среди главных результатов сотрудничества с ПАСЕ он перечислил внедрение реформ в сфере судебной системы и прокуратуры, а также закон о финансировани партий и избирательных кампаний. Как отметил премьер, Молдова — молодая демократия, которая находится в постоянном развитии, и которая рассчитывает на поддержку Совета Европы.

«Это правда — реформы внедряются. Но как отметил и я, и премьер-министр Филип, предстоит еще очень многое сделать, в частности в реформировании юстиции. Мы продолжим оказывать необходимую помощь. Что касается мониторинга, посмотрим, как будут развиваться события», — отметил генсекретарь Совета Европы Торбджорн Джагленд.

Речь зашла и о проекте изменения избирательной системы.

«Можете рассказать о преимуществах новой избирательной системы для граждан Молдовы?».

«Большинство граждан Молдовы — согласно опросам, более 60% — хотят изменения избирательной системы. В частности, потому что хотят обновления политического класса», — подчеркнул Павел Филип.

Павел Филип заверил, что законопроект будет соответствовать всем демократическим нормам.

«К сожалению, наше общество расколото — одни смотрят на Восток, другие на Запад. Мы стараемся достичь широкого консенсуса, как в обществе, так и в политике, но абсолютный консенсус невозможен», — сказал премьер-министр.

Павел Филип коснулся и проблемы хищений из банковской системы.

«По этому делу уже есть осужденные, а следствие продолжается. Произошедшее в банковской системе всколыхнуло волну популизма в Молдове. У нас есть политформирования, которые поднялись только благодаря этой схеме», — сообщил Павел Филип.

Молдова стала членом ПАСЕ в июле 1995 года. Она находится под мониторингом Совета Европы, отмена которого зависит от уровня жизни граждан и развития демократии.