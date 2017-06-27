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08:58 (мск), источник: Tengrinews

Сагинтаев поставил условия бизнесменам на Алаколе

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поинтересовался готовностью озера Алаколь к приему туристов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Если не ошибаюсь, в мае вы говорили, что пансионат Алаколя не готов к приему гостей. Как сейчас ситуация?» — обратился премьер к акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову на заседании правительства.

По словам Даниала Ахметова, в соответствии с подписанным меморандумом, 550 миллионов тенге были выделены на создание инфраструктуры вокруг озера.

«Я дважды сам выезжал на Алаколь. Сделали мы благоустройство, и теперь там совсем другое лицо. Из 147 объектов на сегодня 82 объекта готовы, на 38 ведется работа. Около 24 объектов, к сожалению, не ведут никакие работы. Все объекты, которые сегодня не готовы, не будут получать разрешение на ведение предпринимательской деятельности, зато другие будут работать в полном наполнении. Я в ближайшее время приеду туда и на месте разберусь», — отметил аким.

По экспертным оценкам, озеро может принять в сезон до двух миллионов туристов. Сагинтаев отметил, что правительство готово оказать инфраструктурную поддержку в случае необходимости.

«Бизнесмены, которые работают там, должны оказывать услуги на высшем уровне», — потребовал премьер-министр.

«Санитарные нормы, другие нормы должны четко придерживаться и соблюдаться», — подчеркнул Сагинтаев.

Напомним, ранее Даниал Ахметов раскритиковал подчиненных за то, что дорога в ВКО за миллиард тенге ведет к несуществующему пляжу.

«Для чего строить дороги, если нет конечной цели? Лето пришло, но сих пор не оборудован пляж, который мы хотели видеть к началу сезона. Я даже не вижу четко обозначенного плана действий», — отметил Ахметов.

Кроме того, говоря о ценах на внутренний туризм, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что съездить в Турцию и Эмираты дешевле, чем на Алаколь.

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