Объединение больниц КУБа дало положительный эффект
ПЕРМЬ, 27 июня, ФедералПресс. Глава Прикамья Максим Решетников побывал в Кизеле, Гремячинске и Губахе, где на месте оценил ход объединения больниц Кизеловского угольного бассейна и пермской ГКБ № 4.
ПЕРМЬ, 27 июня, ФедералПресс. Глава Прикамья Максим Решетников побывал в Кизеле, Гремячинске и Губахе, где на месте оценил ход объединения больниц Кизеловского угольного бассейна и пермской ГКБ № 4.
Глава региона отметил, что первые впечатления носят позитивный характер.
«В целом впечатления позитивные. Объезжая больницы, я послушал пациентов, пообщался с врачами и медсестрами в регистратуре. Доступность медицинской помощи “узких специалистов” выросла за счет работы выездных бригад, регулярного приезда врачей из Перми. Остаются, конечно, вопросы по терапевтам, требуется обновление ФАПов, подключение к интернету. Но считаю, что первый шаг нами сделан успешно, врачи это подтверждают», — отметил Максим Решетников.
Главврач пермской ГКБ № 4 Александр Ронзин рассказал, что целью проекта объединения лечебных учреждений ставится улучшение показателей здоровья жителей за счет повышения доступности и качества медицинской помощи и рационального использования ресурсов медицинских организаций. Это должно решить проблему с