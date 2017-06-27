Объединение больниц КУБа дало положительный эффект

Глава региона отметил, что первые впечатления носят позитивный характер.

«В целом впечатления позитивные. Объезжая больницы, я послушал пациентов, пообщался с врачами и медсестрами в регистратуре. Доступность медицинской помощи “узких специалистов” выросла за счет работы выездных бригад, регулярного приезда врачей из Перми. Остаются, конечно, вопросы по терапевтам, требуется обновление ФАПов, подключение к интернету. Но считаю, что первый шаг нами сделан успешно, врачи это подтверждают», — отметил Максим Решетников.

Главврач пермской ГКБ № 4 Александр Ронзин рассказал, что целью проекта объединения лечебных учреждений ставится улучшение показателей здоровья жителей за счет повышения доступности и качества медицинской помощи и рационального использования ресурсов медицинских организаций. Это должно решить проблему с материально-технической базой больниц и нехваткой «узких» специалистов. В перспективе через 2−3 года в Губахе будет создан межмуниципальный медицинский центр.