В Крыму новый руководитель Федеральной службы судебных приставов — Игорь Рудаков
Кресло руководителя Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Республике Крым Игорь Рудаков уже занял, однако пока с приставкой «и.о.».
Кресло руководителя Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Республике Крым Игорь Рудаков уже занял, однако пока с приставкой «и.о.».
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СПРАВКА: Игорь Рудаков работает в органах юстиции РФ с 1999 года: В январе 2005 года был назначен на должность начальника Кировского (Ростов-на-Дону) районного отдела — старшего судебного пристава главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.
В августе 2005 года был назначен на должность начальника межрайонного отдела по особым исполнительным производствам — старшим судебным приставом управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.
В сентябре 2009 года был назначен на должность заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области — заместителя главного судебного пристава Ростовской области.
В ноябре 2012 года был назначен на должность руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области — главного судебного пристава Белгородской области.