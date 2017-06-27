В Крыму новый руководитель Федеральной службы судебных приставов — Игорь Рудаков

В пресс-службе ведомства также сообщили, что предыдущий глава ФСПП по РК Юрий Чудновец ушёл на работу в соседний субъект. На должность и.о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю — главного судебного пристава Севастополя.

СПРАВКА: Игорь Рудаков работает в органах юстиции РФ с 1999 года: В январе 2005 года был назначен на должность начальника Кировского (Ростов-на-Дону) районного отдела — старшего судебного пристава главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

В августе 2005 года был назначен на должность начальника межрайонного отдела по особым исполнительным производствам — старшим судебным приставом управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

В сентябре 2009 года был назначен на должность заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области — заместителя главного судебного пристава Ростовской области.

В ноябре 2012 года был назначен на должность руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области — главного судебного пристава Белгородской области.