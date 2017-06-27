Юрий Трутнев находится с рабочим визитом в Хабаровске

Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.

Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Хабаровский край продлится с 27 по 29 июня. За это время полпред встретится с горожанами, проведет совещания, а затем он отправится в Китай, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО.

27 июня вице-премьер проведет встречу с гражданами, а также рабочие совещания с аппаратом полномочного представителя в ДФО.

28 июня у Ю. Трутнева запланированы рабочие встречи с главами корейских компаний, в ходе которых будет обсужден ход реализации ряда проектов, в том числе, по строительству рыбоперерабатывающего и логистического комплекса в Приморском крае, по строительству гостиничной инфраструктуры и поля для гольфа на Дальнем Востоке России, по строительству судов в Сахалинской области и др.

29 июня Юрий Трутнев примет участие в совместной коллегии минвостокразвития и генпрокуратуры России.