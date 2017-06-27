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10:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Юрий Трутнев находится с рабочим визитом в Хабаровске

Полпред президента проведет встречу с гражданами и представителями корейских компаний.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 июня, AmurMedia.

Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Хабаровский край продлится с 27 по 29 июня. За это время полпред встретится с горожанами, проведет совещания, а затем он отправится в Китай, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО.

27 июня вице-премьер проведет встречу с гражданами, а также рабочие совещания с аппаратом полномочного представителя в ДФО.

28 июня у Ю. Трутнева запланированы рабочие встречи с главами корейских компаний, в ходе которых будет обсужден ход реализации ряда проектов, в том числе, по строительству рыбоперерабатывающего и логистического комплекса в Приморском крае, по строительству гостиничной инфраструктуры и поля для гольфа на Дальнем Востоке России, по строительству судов в Сахалинской области и др.

29 июня Юрий Трутнев примет участие в совместной коллегии минвостокразвития и генпрокуратуры России.

Затем вице-премьер посетит Китай, где у него запланирован ряд рабочих встреч.

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