Порошенко заявил, что украинские флаги вскоре вернутся в Крым

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в скором времени Крым вновь станет украинским регионом, передали на сайте главы государства.

Он полагает, что стремление вернуть полуостров под контроль Киева «еще больше роднит» украинцев и крымских татар.

«Несмотря на трудности, мы все уверены — вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму», — отметил Порошенко.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. При этом Украина считает Крым своей территории, но временно оккупированной.