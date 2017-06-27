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09:54 (мск), источник: АиФ Крым

Порошенко заявил, что украинские флаги вскоре вернутся в Крым

Президент Украины отметил, что несмотря на трудности, в Киеве уверены, что Крым вновь станет украинским регионом.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в скором времени Крым вновь станет украинским регионом, передали на сайте главы государства.

Он полагает, что стремление вернуть полуостров под контроль Киева «еще больше роднит» украинцев и крымских татар.

«Несмотря на трудности, мы все уверены — вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму», — отметил Порошенко.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. При этом Украина считает Крым своей территории, но временно оккупированной.

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