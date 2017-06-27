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14:21 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «В губернии созданы все условия для того, чтобы подрастающее поколение получало качественное образование»

Во вторник 27 июня, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с Днем молодежи России.

«Молодежь является важной движущей силой, активно влияющей на процессы, происходящие в Самарской области, стране и мире. Поэтому своей задачей мы считаем вовлечение энергичных, образованных, инициативных молодых людей в решение задач, которые стоят сегодня перед регионом», — говорится в поздравлении.

Глава региона напомнил, что в Самарской области уже в пятый раз прошел Молодежный форум ПФО «iВолга», организованный по поручению главы государства Владимира Владимировича Путина. «За это время форум стал хорошей площадкой для реализации новаторских идей талантливой молодежи», — подчеркнул руководитель области.

По его словам, в нашей губернии созданы все условия для того, чтобы подрастающее поколение получало качественное образование и имело возможность гармонично развиваться. У нас есть Самарский университет — участник программы «5−100», два опорных вуза и медуниверситет, возглавивший мощный научно-образовательный кластер Поволжья.

«За пять лет построены сотни спортивных объектов, что позволило нашей губернии войти в пятерку лучших регионов страны по обеспеченности спортсооружениями, — отметил губернатор. — При непосредственном участии молодежи идет интенсивная подготовка к проведению чемпионата мира по футболу».

Николай Меркушкин сообщил, что областные власти и впредь будут помогать молодой смене добиваться успехов в науке, образовании, культуре и спорте, формировать у молодежи гражданско-патриотические качества и активную жизненную позицию.

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