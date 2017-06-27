Замглавы администрации Сергачского района Нижегородской области дважды оштрафован за нарушение закона о прокуратуре

При проведении проверки межрайонным прокурором в районную администрацию направлено требование о предоставлении сведений и документов.

В нарушение Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202−1 «О прокуратуре Российской Федерации» заместителем главы администрации муниципального района документы в полном объеме не представлены, что привело к недостаточно объективному рассмотрению обращения гражданки и повторному её обращению в органы прокуратуры.

Кроме того, указанный чиновник не рассмотрел всесторонне и объективно обращение местной жительницы о выдаче ей документов о состоянии жилого дома, ответ по существу не дал, лишь разъяснил, что дом включен в программу расселения. Таким образом, он нарушил требования Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В связи с этим межрайонным прокурором в апреле и в мае в отношении заместителя главы администрации района возбуждены административные дела по статьям «Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом» и «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Рассмотрев постановления прокурора, мировой судья привлек чиновника к административной ответственности, наложив штраф на общую сумму в размере 7 тыс. рублей.

Постановления суда в законную силу не вступили.