Лукашенко проведет переговоры с президентом Вьетнама

Президент Вьетнама прибыл в Минск 26 июня, в аэропорту его встречал встречал вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко. Лидер Вьетнама сразу после прилета встретился с представителями общества дружбы «Беларусь — Вьетнам», вьетнамской диаспоры и студентами. Высокому гостю подарили книгу, где в фотографиях собрано лучшее, что есть в Беларуси. И присвоили почетное звание «Народный дипломат».

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник проведет переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, который посещает с официальным визитом Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

«Главы государств проведут сегодня встречу во Дворце Независимости в формате “один на один”, а также в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия», — проинформировали в пресс-службе.

Как ожидается, по итогам встречи двух лидеров будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах.

Александр Лукашенко во Вьетнаме был трижды. Вьетнам — первое государство из дальнего зарубежья подписало соглашение о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Благодаря этому за ближайшие пять лет Ханой планирует нарастить товарооборот с ЕАЭС более чем в два раза.

После завершения переговоров и подписания пакета документов лидеры Беларуси и Вьетнама примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума. Лидер Вьетнама намерен посетить ряд белорусских предприятий и культурных объектов.

Программа официального визита президента Вьетнама также предусматривает переговоры с руководством правительства Беларуси и Национального собрания.