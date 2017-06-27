Лукашенко проведет переговоры с президентом Вьетнама
Главы двух государств встретятся в формате «один на один» и в расширенном составе, главной темой беседы станет
Главы двух государств встретятся в формате «один на один» и в расширенном составе, главной темой беседы станет
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник проведет переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, который посещает с официальным визитом Беларусь, сообщили Sputnik в
Президент Вьетнама прибыл в Минск 26 июня, в аэропорту его встречал встречал
«Главы государств проведут сегодня встречу во Дворце Независимости в формате “один на один”, а также в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие
Как ожидается, по итогам встречи двух лидеров будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах.
Александр Лукашенко во Вьетнаме был трижды. Вьетнам — первое государство из дальнего зарубежья подписало соглашение о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Благодаря этому за ближайшие пять лет Ханой планирует нарастить товарооборот с ЕАЭС более чем в два раза.
После завершения переговоров и подписания пакета документов лидеры Беларуси и Вьетнама примут участие в открытии
Программа официального визита президента Вьетнама также предусматривает переговоры с руководством правительства Беларуси и Национального собрания.
Примечательно, что в таком же формате проходил и недавний визит в Беларусь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После переговоров в формате «один на один» и затем в расширенном составе президенты Беларуси и Турции совместно открыли