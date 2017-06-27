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10:22 (мск), источник: Nakanune.ru

Александр Якоб прокомментировал закрытие НИИ ОММ в Екатеринбурге

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб прокомментировал ситуацию с закрытием научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества.

Источник: Nakanune.ru

По его словам, институт нужен, но это федеральное учреждение и не городу решать этот вопрос, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление Александр Якоб сделал сегодня на заседании гордумы Екатеринбурга, отвечая на вопрос депутатов, считает ли он необходимым сохранение института.

«Сложно отвечать однозначно. Это федеральное учреждение, мы не можем глубоко погружаться в эту тему», — сказал Якоб.

Сити-менеджер признался, что сам глубоко с вопросом не разбирался, но «слышал профессиональное мнение, что та база, которая есть в Екатеринбурге, позволяет решать вопросы оказания помощи, существует научная база».

«Там не очень хорошее состояние здания, бактериологический фон. Институт нужен, но не моя оценка здесь нужна», — подчеркнул Якоб.

Добавим, что в начале июня стало известно, что на территории недостроя НИИ ОММ организуют новую пешеходной зону к ЧМ-2018. В Екатеринбурге были разговоры о переносе НИИ ОММ в другой район, например, в Академический. Однако такое решение остается на уровне слухов.

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