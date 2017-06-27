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10:58 (мск), источник: РИА Новости

В МИД заявили, что Москва разработала план по решению проблемы КНДР

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Москва разработала «дорожную карту» решения проблемы КНДР, готова обсуждать ее с партнёрами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Источник: РИА Новости

«Во избежание такого сценария мы разработали и готовы обсудить с партнёрами набор практических мер, своего рода “дорожную карту”, конечной целью которой является формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем полуострова, включая его денуклеаризацию», — заявил Моргулов.

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В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.

Комментарии
2
А Б
Весьма отрадным фактом является то, что РФ последовательно придерживается решимости оказать влияние на стабилизацию обстановки на Корейском полуострове путём денуклеаризации КНДР, которая, несмотря на санкции ООН, продолжает демонстрировать свои агрессивные намерения путём проведения запусков ракет различных классов и продолжения работ над созданием и совершенствованием ЯО. Не может не радовать тот факт, что в решении проблемы Корейского полуострова РФ тесно сотрудничает со странами шестистороннего договора, и в первую очередь с США.
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Владимир Пацак
Да я думаю предложить КНДР перейти в состав РФ как Татарстан или Осетия?!
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