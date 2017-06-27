В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»

«На сегодняшний день существует договоренность, что в ближайшее время, желательно до саммита “двадцатки” (G-20, пройдет 7—8 июля — ИФ), провести телефонную конференцию лидеров “Нормандского формата” при участии руководителей СММ ОБСЕ. При этом планируется, что разговор лидеров должен быть предметным, обстоятельно подготовленным и нацеленным на эффективное решение насущных проблем в области безопасности на Донбассе», — сказал Елисеев «Интерфаксу», подводя итоги переговоров президентов Украины и Франции в Париже.

Он отметил, что речь идет о подготовке соответствующего набора приоритетных вопросов, которые можно было бы представить на рассмотрение глав «Нормандской четверки».

В частности, предполагается обсудить, как добиться полного соблюдения режима прекращения огня, предоставить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всем неподконтрольным Киеву районам Донбасса, обеспечить безопасность международных наблюдателей, разведение сторон и отвод тяжелой техники, освобождение пленных.

Важным элементом этих предложений должно быть создание условий для постепенного восстановления Украиной своей территориальной целостности, добавил замглавы администрации президента Украины.

«То есть, так называемая “формула Макрона” предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. При этом есть понимание, что решение ключевых вопросов т.н. пакета безопасности Минских договоренностей является первоочередным», — пояснил Елисеев.