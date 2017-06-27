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10:48 (мск), источник: Интерфакс

В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам стран-участниц «Нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) согласовать конкретные практические шаги на пути к выполнению Минских соглашений, сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Источник: Reuters

«На сегодняшний день существует договоренность, что в ближайшее время, желательно до саммита “двадцатки” (G-20, пройдет 7—8 июля — ИФ), провести телефонную конференцию лидеров “Нормандского формата” при участии руководителей СММ ОБСЕ. При этом планируется, что разговор лидеров должен быть предметным, обстоятельно подготовленным и нацеленным на эффективное решение насущных проблем в области безопасности на Донбассе», — сказал Елисеев «Интерфаксу», подводя итоги переговоров президентов Украины и Франции в Париже.

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Он отметил, что речь идет о подготовке соответствующего набора приоритетных вопросов, которые можно было бы представить на рассмотрение глав «Нормандской четверки».

В частности, предполагается обсудить, как добиться полного соблюдения режима прекращения огня, предоставить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всем неподконтрольным Киеву районам Донбасса, обеспечить безопасность международных наблюдателей, разведение сторон и отвод тяжелой техники, освобождение пленных.

Важным элементом этих предложений должно быть создание условий для постепенного восстановления Украиной своей территориальной целостности, добавил замглавы администрации президента Украины.

«То есть, так называемая “формула Макрона” предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. При этом есть понимание, что решение ключевых вопросов т.н. пакета безопасности Минских договоренностей является первоочередным», — пояснил Елисеев.

В целом, по его словам, во время переговоров президент Франции подтвердил приверженность идее как возобновления мира и безопасности на Донбассе, так и полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

«В то же время он признал, что нужно дать новый импульс нормандскому переговорному процессу, чтобы его вывести из состояния застоя. Также президент Макрон твердо намерен достичь конкретного результата», — подчеркнул Елисеев.

Комментарии
12
Йона Поткиванок
Так и быть подотрусь тобой. Даже не надейся. Украина точку невозврата прошла и уже не разваливается, а развалилась. Просто идёт дробление на более мелкие куски. На ненависти государства не строятся, только деспотии. А то, что сотворили укрнацисты уже не простят и никогда не станут с ними договариваться. Суть ситуации, что помощь России сразу же будет преподнесена, как агрессия, поэтому ясно дав понять, что своих не бросит, Россия дала время паукам в банке перегрызть друг друга. Тогда и восстановим Украину, как равноправную часть русского мира. Это я тебе, как киевлянин-изгнанник говорю.
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А Б
Нет никаких сомнений в том, что ситуация в Украине может быть стабилизирована только в случае восстановления её юрисдикции над всей территорией страны. Существование неких самопровозглашённых республик недопустимо. Процесс стабилизации сложен и не так быстр, как бы это хотелось, но завершать его необходимо в любом случае. Исключительно путём переговоров и под контролем ОБСЕ.
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Л Ф
Бла, бла, бла...
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