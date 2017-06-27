Министерство строительства и ЖКХ Пермского края изменило название

Как указано в документе, изменение название происходит с целью «формирования эффективной структуры исполнительных органов государственной власти Пермского края». Указ вступает в силу с 1 июля.



Как ранее сообщал «Ъ», в конце мая врио губернатора Пермского края Максим Решетников подписал постановление о передаче части функций краевого министерства строительства и ЖКХ Региональной службе по тарифам (РСТ). Согласно документу, РСТ передаются функции «в сфере управления жилищным фондом в части капитального ремонта, мониторинга управления и технического состояния, формирования комфортной городской среды, коммунальной инфраструктуры, предоставления коммунальных услуг, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами».

Таким образом, тарифообразование и коммунальная отрасль полностью перешли под управление назначенного в апреле вице-премьера краевого правительства Антона Удальева.