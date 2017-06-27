Встреча президентов Беларуси и Вьетнама проходит во Дворце Независимости

Переговоры лидеров двух стран предваряла церемония официальной встречи с участием сводной роты почетного караула и оркестра почетного караула. Были исполнены государственные гимны Беларуси и Вьетнама. На церемонии также присутствовали члены официальных делегаций.

После церемонии совместного фотографирования президенты проведут переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах. В их числе совместное заявление президентов двух стран.