Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Названа страна, поток туристов из РФ в которую вырос на 225%
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
Макрон заявил, что агрессия в украинском конфликте исходит из РФ
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Дрифт атомного авианосца ВМС США сняли на камеру – СМИ
СМИ: Михаил Задорнов отказался лечиться от рака
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10Умер Гельмут Коль
11:12 (мск), источник: БЕЛТА

Встреча президентов Беларуси и Вьетнама проходит во Дворце Независимости

27 июня, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и Вьетнама Александра Лукашенко и Чан Дай Куанга проходит во Дворце Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры лидеров двух стран предваряла церемония официальной встречи с участием сводной роты почетного караула и оркестра почетного караула. Были исполнены государственные гимны Беларуси и Вьетнама. На церемонии также присутствовали члены официальных делегаций.

После церемонии совместного фотографирования президенты проведут переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах. В их числе совместное заявление президентов двух стран.

Во второй половине дня Александр Лукашенко и Чан Дай Куанг примут участие в открытии белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Бал выпускников во Дворце Независимости
В Витебске маленькая девочка выпала с балкона шестого этажа
Бал выпускников во Дворце Независимости
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
Колосков рассказал о недостатке ума у Дзюбы и Кокорина
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы
Москва разработала план по решению проблемы КНДР
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Проверка китайских колес: 10 из 12 марок провалили тесты Какие-то колеса разлетелись на куски, где-то отделилась центральная часть от обода или появились сквозные трещины
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
20-летие поттерианы: как выглядят сейчас звезды «Гарри Поттера» Ровно 20 лет назад увидела свет первая книга поттерианы — в честь этой даты вспоминаем главных героев серии и смотрим, как выглядят актеры, воплотившие их на экране
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь